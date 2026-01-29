Van Halen : "Jump" de retour pour accompagner la Coupe du monde 2026 !

À l’approche de la Coupe du monde 2026, un classique de Van Halen s’offre une seconde vie. Le tube planétaire "Jump" fait l’objet d’une relecture inattendue, pensée pour accompagner l’un des événements sportifs les plus suivis au monde.

Sorti en 1984, "Jump" occupe une place à part dans la discographie de Van Halen. Porté par un synthétiseur alors audacieux pour un groupe de hard rock, le morceau devient rapidement un phénomène mondial. Numéro un du Billboard Hot 100 pendant cinq semaines, il reste aujourd’hui l'un des titres les plus populaires du groupe.

Pour donner une nouvelle couleur à ce morceau culte, la production a réuni un casting prestigieux. J Balvin et Amber Mark se partagent le chant, apportant une touche pop et contemporaine, tandis que Travis Barker assure une rythmique percutante. À la guitare, Steve Vai qui incarne un héritage proche de celui d’Eddie Van Halen et a lui-même collaboré avec David Lee Roth après l’ère Van Halen. Cette association donne naissance à une version éloignée du hard rock originel, mais respectueuse de l’esprit du morceau.

Cette relecture de "Jump" s’inscrit dans une campagne liée à la Coupe du monde 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes, promettant une édition record en termes d’audience et d’impact mondial : "Le football dépasse le simple cadre du jeu : c’est un langage universel qui rassemble des milliards de personnes", explique Arnab Roy, président de Coca-Cola, l'un des sponsors de la compétition.

Pour l’instant, seul un extrait a été dévoilé, la version intégrale de cette reprise de "Jump" étant attendue dans les prochains mois. Un avant-goût suffisant pour rappeler à quel point ce titre reste intemporel.