Van Halen sort "Balance" : l'album avant l'éviction de Sammy Hagar

En 1995, Van Halen revient sur le devant de la scène avec Balance, un album qui marque un tournant dans l'histoire du groupe. Entre expérimentation musicale et tensions internes, cet album est le dernier enregistré avant l'éviction de Sammy Hagar, le chanteur emblématique de l'ère Hagar.

Balance se distingue par un son plus sombre et plus mature que les précédents albums du groupe. Les riffs puissants d’Eddie Van Halen se mêlent à des claviers et des arrangements plus travaillés, offrant un mélange audacieux de hard rock classique et de modernité. Des morceaux comme "Can't Stop Lovin' You" ou "The Seventh Seal" montrent un groupe conscient de l'évolution du rock dans les années 90, mais aussi tiraillé par ses propres contradictions.

L’album reçoit un accueil mitigé : commercialement, il rencontre le succès aux États-Unis, obtenant un disque de platine, mais les critiques sont partagées. Certains louent la maturité et la complexité des compositions, d’autres regrettent un son trop lisse et moins instantané que les grands classiques de Van Halen des années 80.

Derrière la musique, la tension entre Eddie Van Halen et Sammy Hagar devient palpable. Ces tensions mèneront, quelques mois après la sortie de Balance, à l'éviction de Hagar, ouvrant la voie au retour chaotique de David Lee Roth. Ainsi, Balance reste un témoignage d’un Van Halen en mutation, à la fois fidèle à son héritage et en quête d’un renouveau.

Aujourd’hui, Balance est souvent considéré comme un album de transition : un chapitre sombre mais essentiel de l’histoire du groupe, offrant un aperçu des défis et des choix qui allaient façonner la suite de la carrière de Van Halen. Pour les fans, c’est un joyau caché, parfois sous-estimé mais riche en émotion et en virtuosité.