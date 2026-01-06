Une idée folle… qui n’a finalement jamais vu le jour.

L’histoire du rock est remplie de rendez-vous manqués, mais celui-ci fait clairement partie des plus vertigineux. Gene Simmons, bassiste et cofondateur de KISS, a récemment révélé qu’Eddie Van Halen avait sérieusement envisagé de quitter VAN HALEN pour rejoindre le groupe masqué au début des années 80. Une idée folle… qui n’a finalement jamais vu le jour.

Gene Simmons et VAN HALEN : une connexion précoce

Le lien entre Gene Simmons et VAN HALEN remonte au milieu des années 1970. À l’époque, Simmons découvre le groupe sur scène au Starwood, un club mythique de Los Angeles. Le choc est immédiat. Il qualifiera plus tard cette performance d’« incroyable », affirmant avoir perçu dès ce soir-là le potentiel hors norme du groupe.

Convaincu, Simmons produit la première démo de VAN HALEN, intitulée Zero, qui contient des versions embryonnaires de futurs classiques comme « Runnin’ With the Devil » et « House of Pain ». Mais malgré cette collaboration prometteuse, Simmons finit par se retirer du projet, en raison de tensions avec Paul Stanley, le manager Bill Aucoin, et surtout de ses obligations croissantes avec KISS.

1982 : Eddie Van Halen au bord de la rupture

Les chemins des deux géants du rock auraient pourtant pu se recroiser de manière spectaculaire en 1982. À cette période, KISS enregistre Creatures of the Night, après le départ de son guitariste historique Ace Frehley. De son côté, Eddie Van Halen traverse une phase de tensions extrêmes avec le chanteur David Lee Roth, notamment durant l’ère Diver Down.

Exaspéré, le guitariste virtuose prend alors son téléphone et appelle Gene Simmons. Ce dernier raconte la scène dans une interview accordée à MusicRadar :

« Eddie m’a dit : “Roth me rend fou. Je n’en peux plus. Je dois partir. Je sais que vous cherchez un guitariste soliste. Voulez-vous que je rejoigne le groupe ?” »

Une proposition aussi directe qu’hallucinante.

Pourquoi Eddie Van Halen n’a jamais rejoint KISS

Malgré le caractère alléchant de l’offre, Gene Simmons fait un choix décisif : il refuse… pour le bien d’Eddie Van Halen. Selon lui, VAN HALEN est un groupe entièrement bâti autour de la guitare d’Eddie, de son son, de son jeu et de sa personnalité musicale.

« J’ai dit : “Eddie, un groupe, c’est pire qu’un mariage” », explique Simmons.

« Mais avec VAN HALEN, tout commence et tout finit avec toi — tout tourne autour de la guitare. »

Simmons ajoute même qu’il n’y aurait tout simplement pas eu de place pour Eddie Van Halen au sein de KISS, tant son talent aurait éclipsé le reste du groupe.

« Ce serait comme mettre Jeff Beck ou Jimi Hendrix dans AC/DC. Eddie aurait tout dominé. »

Une rencontre mémorable, entre stress et admiration

Lors de leur rencontre en studio, Gene Simmons se souvient aussi d’un moment pour le moins intense. Il décrit un Eddie Van Halen conduisant sa Jeep sans portières de manière totalement déjantée, rendant le trajet particulièrement stressant.

Après un déjeuner, Eddie écoute les nouveaux morceaux de KISS et se montre immédiatement enthousiaste :

« Il a entendu quelques titres et s’est exclamé : “Oh, j’aime beaucoup !” »

Mais l’histoire s’arrêtera là.

Un choix gagnant pour l’histoire du rock

Avec le recul, Gene Simmons estime avoir pris la bonne décision. VAN HALEN enchaîne ensuite avec 1984, dernier album enregistré avec David Lee Roth, avant d’entrer dans l’ère Sammy Hagar, synonyme d’un succès commercial encore plus massif.

Quant à KISS, le groupe poursuivra sa route sans Eddie, consolidant son propre mythe. Une chose est sûre : si Eddie Van Halen avait rejoint KISS, l’histoire du rock aurait été radicalement différente.

Mais parfois, les légendes naissent aussi de ce qui n’a jamais eu lieu.