Comment Kiss a « perdu la tête » selon Gene Simmons

Quinze ans après sa sortie, le bassiste de Kiss évoque l’un des albums les plus controversés de la carrière du groupe — un projet ambitieux qui a failli coûter sa crédibilité au légendaire groupe de rock.

Un concept ambitieux qui n’a jamais trouvé son public

En 1981, Kiss s’éloigne de son hard rock habituel pour livrer Music From “The Elder”, un album basé sur un concept de science-fiction imaginé par Gene Simmons. L’œuvre devait accompagner un film qui n’a jamais vu le jour, racontant une lutte mythique entre le Bien et le Mal à travers une histoire d’êtres anciens appelés les Elder. Pour concrétiser ce projet, le groupe fait appel au producteur Bob Ezrin, déjà associé à Pink Floyd, et sollicite Lou Reed pour cosigner quelques titres. Mais cette aventure audacieuse se transforme rapidement en fiasco : l’intrigue est jugée confuse, l’album s’éloigne trop du son caractéristique de Kiss et même le tracklisting est modifié au dernier moment, rendant la trame encore plus difficile à suivre. Au final, Music From “The Elder” ne parvient même pas à obtenir un disque d’or aux États-Unis, un premier dans l’histoire du groupe.

Gene Simmons : “On voulait plaire aux critiques… et on a perdu la tête”

Des décennies après, Gene Simmons ne cache plus son ressenti sur l’album. Dans une récente interview, il admet que cette période fut un moment où le groupe a cherché à gagner la reconnaissance critique plutôt qu’à rester fidèle à son identité musicale. Son objectif initial était de rivaliser avec des albums conceptuels légendaires comme Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles ou The Wall de Pink Floyd, mais le résultat fut un désastre commercial et artistique, incompris par une grande partie des fans et même par les critiques. Simmons a résumé ce tournant en disant qu’ils avaient « perdu la tête » en essayant de satisfaire des attentes extérieures plutôt que de suivre leur instinct rock.

Une œuvre rarement reconnue… mais pas oubliée

Malgré son échec à l’époque, Music From “The Elder” n’a pas totalement disparu des mémoires. Chez certains fans les plus passionnés, l’album a gagné un statut presque culte, vu comme une curiosité audacieuse dans la discographie de Kiss. Avec le recul, des critiques ont même reconnu certaines qualités musicales du projet, soulignant l’atmosphère étrange et les morceaux qui sortent vraiment du cadre habituel du groupe. Mais pour la majorité, l’album reste une anomalie : trop différent, trop conceptuel, trop éloigné du groove et de l’énergie qui ont fait le succès de Kiss. Gene Simmons lui-même reconnaît aujourd’hui que c’était une « dérive » plutôt qu’une évolution naturelle.