Van Halen de retour ? Alex Van Halen confirme un projet avec Steve Lukather

Après des mois de rumeurs, Alex Van Halen sort du silence et confirme travailler sur un nouvel album avec Steve Lukather. Une annonce qui ravive l’espoir des fans.

Invité du podcast il y a quelques jours, Alex Van Halen a confirmé être en train de travailler sur un nouvel album aux côtés de Steve Lukather, guitariste emblématique de Toto. Sans livrer de détails précis, le batteur a évoqué un projet en cours d’enregistrement, entouré de "quelques autres personnes". Une déclaration qui relance immédiatement les spéculations, plus de quatre ans après la disparition d’Eddie Van Halen, figure centrale et âme du groupe.

Cette annonce fait écho à des rumeurs apparues au printemps dernier, selon lesquelles Alex Van Halen souhaitait finaliser des compositions inachevées laissées par son frère. Steve Lukather avait lui-même confirmé, puis nuancé, son implication, expliquant aider à trier et analyser les archives musicales des frères Van Halen, plutôt dans un rôle de coproducteur. Il avait toutefois tenu à préciser qu’il ne comptait pas remplacer Eddie à la guitare, conscient du caractère intouchable de son héritage.

Van Halen n’a plus publié de disque studio depuis plus d’une décennie et "A Different Kind Of Truth" en 2012. Sans annoncer de retour officiel, Alex Van Halen semble néanmoins déterminé à faire vivre la musique de son frère, ouvrant un nouveau chapitre délicat mais très attendu de l’histoire du rock.