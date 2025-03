Steve Lukather guitariste dans le projet Van Halen ? Il met les choses au clair !

Il y a eu un gros malentendu !

Au moins, ça, c’est clair ! On sait que les mecs de Toto, ce groupe légendaire, n’ont jamais eu peur de dire ce qu’ils pensent. De retour pour une tournée européenne, ils ont même eu un clash avec Weezer à cause du culte "Africa". Cette fois, c’est Steve Lukather qui balance du lourd, et ça concerne Van Halen.

Le média "De Telegraaf" a lâché une bombe : Alex Van Halen bosserait avec Lukather sur un projet secret, basé sur des enregistrements inédits et inachevés du groupe mythique. Alors, Lukather aux manettes de la gratte pour du Van Halen ? Pas question, il a remis les choses au clair sur Instagram :

"Depuis qu’Alex Van Halen a lâché qu’on allait bosser ensemble, un énorme malentendu s’est installé. Je ne jouerai JAMAIS une note de guitare sur un morceau de Van Halen, jamais !"

Faut dire que Lukather était un pote très proche du regretté Eddie Van Halen, mais son rôle ici est bien différent. Son job ? Aider Alex à faire le tri dans des archives musicales légendaires :

“Alex m’a demandé de l’aider à fouiller dans une tonne d’enregistrements inachevés, écrits et enregistrés par lui et Ed, qui n’ont jamais été dévoilés. Pour l’instant, c’est tout ce que j’ai à dire.”

“L’idée que quelqu’un puisse croire que je toucherais à ces morceaux, c’est juste ridicule. J’ai trop d’amour et de respect pour Eddie, et je ne joue absolument pas comme lui… Mon rôle serait plus proche d’un co-producteur, ou quelque chose du genre.”

Alors, Steve Lukather ne gratouillera pas sur du Van Halen, mais ce qui est sûr, c’est qu’un album posthume du groupe est en route ! Et ça, c’est une sacrée bonne nouvelle pour les fans de rock !