Toto vs Weezer : les relations entre les deux groupes sont affreuses

En cause : la reprise du titre culte de Toto, "Africa".

La langue de bois est désormais au menu partout : en politique, évidemment, mais aussi chez les sportifs en interview d'après-match, et même chez les artistes, qui sont les premiers à "aimer tout le monde" et à "envoyer de la force à tout le monde". Heureusement, dans le rock, il existe encore quelques grandes gueules qui disent tout haut ce qu'ils pensent, à l'image d'un Liam Gallagher, par exemple. Ou encore certains artistes du groupe Toto, quand on leur demande ce qu'ils pensent des Weezer, et de leur reprise du morceau "Africa".

Ambiance plutôt froide

On va revenir à la source de ce "conflit", pour tenter de l'expliquer. En 2018, poussés par leurs fans, les Weezer ont décidé de faire une reprise du tube international de Toto, "Africa". Une reprise qu'ils ont même fini par sortir en version vinyle. Et si à l'époque, le groupe avait plutôt salué cette reprise, Steve Lukather, membre de Toto depuis 1977, avait été beaucoup plus critique :

Notre musique a tellement de nuances. Nous avons passé tellement de temps à peaufiner méticuleusement les détails. Ces gars-là ont pondu cette merde en un après-midi.

Invité dans le podcast New & Approved, Steve est revenu sur sa déclaration, en expliquant un peu plus en détail ce qu'il pensait de la musique des Weezer et de cette reprise en particulier, lorsque l'animateur a mentionné le fait que Rivers Cuomo, leader des Weezer, a dit qu'il aimait la chanson :

Je ne sais pas s'il aime la chanson, mec. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il l'a fait pour se moquer et que ça lui a explosé à la figure. Maintenant, il doit la jouer tous les soirs ! J'ai essayé de tendre la main à ce type, mais c'est devenu bizarre. Je ne veux pas entrer dans le vif du sujet, mais peace and love. C'était bien pour eux, c'était bien pour nous. Que Dieu vous bénisse.

Effectivement, on peut dire que l'entente n'a pas l'air super cordiale entre Toto et Weezer...