Green Day et les Sex Pistols sont ensembles sur scène et c'est exceptionnel !

C’est un grand moment du rock que l’on vient sûrement de vivre en live ! Car oui, deux monuments du punk-rock se sont retrouvés sur scène, le temps d’un instant, devant un public en fusion. D’un côté, les légendaires Sex Pistols. De l’autre, Green Day – ou plutôt Billie Joe Armstrong, seul représentant du groupe californien pour l’occasion.

C’est lors du festival Tons of Rock, ce 26 juin, que la magie a opéré. Les deux groupes figuraient en tête d’affiche, mais alors que Green Day devait se produire plus tard dans la soirée, Billie Joe a décidé de faire une apparition imprévue mais explosive.

À la fin du set des Sex Pistols, composé de 14 titres furieux et sans concession, Billie Joe Armstrong a rejoint les punks britanniques sur scène pour une interprétation survoltée de "Anarchy In The UK". Bras dessus, bras dessous avec les membres du groupe, le chanteur de Green Day a embrasé le public, porté par une foule hurlant le refrain à pleins poumons. Une surprise totale que personne n’avait vue venir.

Billie Joe took the stage with the Sex Pistols for an unforgettable performance of Anarchy in the UK! in Oslo#greenday #sexpistols pic.twitter.com/1Cq4GOUeiX