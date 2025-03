John Lydon tape du poing concernant son retour avec les Sex Pistols : "Allez vous faire f*****, espèces d’idiots"

Au moins, ça a le mérite d'être clair !

John Lydon : guerre d'ego ou vraie déception ?

Plus la peine de rêver : les Sex Pistols ne reviendront vraiment plus jamais, ou en tout cas, plus sans John Lydon, l'ancien chanteur emblématique du groupe. Depuis qu'il est fâché avec ses anciens copains au sujet de la série "Pistol", réalisée par Danny Boyle, et qui raconte l'histoire du groupe, John Lydon ne peut plus voir ses anciens acolytes en peinture.

Pourtant, c'est lui qui, il y a encore quelques semaines, crachait sur la nouvelle reformation du groupe, qualifiant cette version de "groupe de karaoké". Mais il semblerait qu'il se soit trompé : le groupe live Sex Pistols + Frank Carter, qui s'était crée à la base pour sauver une petite salle de concert londonienne de la faillite, a finalement trouvé son public, en enchaînant les concerts. Et ça, ça ne plaît pas trop à John Lydon, qui semble bien plus affecté par la nouvelle qu'il ne le laisse croire... Aurait-il finalement envie de retrouver sa place de leader au sein du groupe, pour offrir un volume deux à "Never Mind The Bollocks" ?

Non, John Lydon ne veut plus travailler avec les Sex Pistols !

La réponse est plutôt claire : non. Interviewé par Blitzed, le chanteur a sous-entendu que les fans des Sex Pistols étaient très exigeants, et qu'ils n'arriveraient pas à se "contenter" de ce que la formation actuelle leur propose.

“Ils s’accrocheront à vous et ne lâcheront pas cette vision de vous. Vous ne pouvez pas vivre votre vie en fonction des illusions de quelqu’un d’autre à votre sujet. C’est impossible” - John Lydon

Et quand on lui demande s'il songe encore à reprendre son rôle au sein du groupe, John Lydon est très fermé sur le sujet :

“Je dirais donc à ceux qui s’attendaient encore à “Never Mind the Bollocks Part 2” : Allez vous faire f*****, espèces d’idiots. Qu’est-ce que vous n’écoutez pas ?” - John Lydon

Voilà qui est dit ! En attendant, le chanteur se consacre à ses projets personnels, avec une tournée en solo prévue à travers toute l'Irlande et le Royaume-Uni.