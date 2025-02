John Lydon allume les Sex Pistols en les qualifiant de groupe de "karaoké"

L'ancien chanteur des Sex Pistols n'aime pas du tout la nouvelle composition du groupe...

En amour comme dans la musique, les séparations se passent rarement bien, et on peut le vérifier assez souvent, à chaque fois qu'un groupe de rock se sépare d'un de ses membres. Cela se passe rarement dans la tendresse et la bonne entente, et ce n'est pas John Lydon qui dira le contraire. Depuis la fameuse explosion des Sex Pistols à la fin des années 70, pour des divergences d'opinions et des problèmes de comportements, rien n'est plus pareil entre les membre du groupe. Et ce n'est pas le nouvel effectif de l'équipe qui va calmer les choses.

Car les Sex Pistols se sont en effet reformés, à la fin de l'année 2024, afin de partir dans une mini-tournée de quelques dates en Angleterre. Un groupe sans John Lydon (Johnny Rotten) et avec Franck Carter en nouveau chanteur, ce qui a fortement déplu à Johnny. Au point qu'il qualifie la nouvelle version des Pistols de "groupe de karaoké". Il est même allé plus loin lors d'une interview pour "The I", en estimant que le groupe était en train de saccager son héritage et de tuer l'esprit initial qui les animait dans les années 70 :

Quand j’ai appris que les Sex Pistols allaient tourner cette année sans moi, ça m’a énervé. Je me suis dit qu’ils allaient complètement tuer tout ce qui faisait l’essence des Pistols en supprimant leur message et leur but. Je n’ai pas écrit ces paroles à la légère. Ils essaient de banaliser tout ça pour en faire du karaoké, mais à long terme, on verra bien qui a de la valeur et qui n’en a pas. Je n’ai jamais vendu mon âme pour de l’argent. C’est mon éducation catholique – cette culpabilité que je ne veux pas porter. J’ai toujours trouvé facile de dire ‘non’, comme Nancy Reagan. Si quelque chose remet en question ton cœur, ton âme et ta perception du bien et du mal, il faut savoir dire non. Dans cette industrie musicale gangrenée par la pensée corporatiste, cela me vaut le titre de ‘difficile à gérer’ – un titre dont je suis très fier.

On peut dire que le chanteur n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et s'il y a sûrement une bonne part de vrai dans ce qu'il dit, il oublie de dire que c'est lui qui a mis un "stop" à toutes les tentatives des Sex Pistols pour lui faire continuer l'aventure.