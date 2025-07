Les Smashing Pumpkins préparent une réédition iconique de leurs deux albums "Machina"

Un double-album collector, qui va ravir les fans du groupe...

Il y a des années qui, dans l'histoire d'un groupe, résonnent plus que d'autres. Et pour les Smashing Pumpkins, 2025 est une année à anniversaire, et qui plus est triple ! En effet, ils fêtent les 30 ans de la sortie de "Mellon Collie and the Infinite Sadness", mais aussi les 25 ans de "Machina/The Machines of God" et "Machina II/The Friends & Enemies of Moderne Music". Autant de raisons de célébrer cet héritage musical, avec la sortie prochaine d'une réédition exceptionnelle qui rassemble les deux albums.