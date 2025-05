4 mai 1999 : Toto est intronisé au Hollywood Rock Walk of Fame

Focus sur un des groupes légendaires du XXe siècle !

Le 4 mai 1999, c’est tout un pan de l’histoire du rock américain qui reçoit les honneurs du Hollywood Rock Walk of Fame. Le groupe Toto, souvent résumé par ses tubes planétaires comme Africa ou Hold the Line, est officiellement intronisé parmi les légendes de la musique. Une reconnaissance tardive, mais ô combien justifiée, pour ces musiciens de studio d’exception devenus icônes d’un genre unique, entre virtuosité technique et mélodie populaire.

Des musiciens de l’ombre à la lumière

Avant même de fonder Toto, ses membres étaient déjà des pointures de l'industrie musicale. Steve Lukather, David Paich, Jeff Porcaro, Steve Porcaro, Bobby Kimball… Tous ont collaboré avec les plus grands : Michael Jackson, Steely Dan, Boz Scaggs ou encore Elton John. Ils incarnent le son sophistiqué de Los Angeles dans les années 70-80. La création de Toto en 1977 marque la réunion de ces talents en un supergroupe assumé.

Le succès est immédiat : Hold the Line devient un hit, suivi de Rosanna ou Africa, titres devenus cultes. Le groupe décroche plusieurs Grammy Awards en 1983 grâce à l’album Toto IV, dont celui d’Album de l’année. La patte Toto, c’est cette capacité à mêler complexité harmonique, solos impeccables et refrains catchy.

Un hommage mérité

C’est donc avec près de 25 ans de carrière que Toto est intronisé ce 4 mai 1999, devant une foule de fans et de musiciens venus saluer leur influence. Le Rock Walk, situé sur Sunset Boulevard à Los Angeles, célèbre les artistes ayant marqué l’histoire du rock. En apposant leurs mains dans le béton aux côtés de noms tels que Van Halen, Aerosmith ou The Doors, les membres de Toto rejoignent officiellement la légende.

Cette distinction arrive quelques années après la disparition tragique de Jeff Porcaro, batteur et membre fondateur du groupe, décédé en 1992. C’est donc aussi à sa mémoire que cet hommage est rendu.

Une reconnaissance toujours grandissante

Depuis leur intronisation, Toto continue de tourner, avec des formations renouvelées mais toujours fidèles à l’esprit originel. Leur musique, redécouverte par les jeunes générations (notamment grâce aux mèmes autour d’Africa), traverse les époques sans prendre une ride. Peu de groupes peuvent se targuer d’une telle longévité tout en gardant une base de fans aussi fidèle.

Et l’histoire continue de s’écrire sur le Hollywood Rock Walk of Fame : Green Day, fers de lance du punk rock américain depuis les années 90, sera prochainement intronisé à son tour, rejoignant ainsi Toto et les autres monuments du rock. Une nouvelle preuve que ce panthéon californien ne cesse de célébrer les artistes qui ont bousculé les codes et marqué les esprits, génération après génération.