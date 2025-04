Green Day enfin étoilé dans le Hollywood Walk of Fame !

Une véritable consécration ! Le mythique groupe de punk rock américain Green Day continue de laisser une empreinte indélébile dans l’histoire de la musique, et désormais, aussi dans celle d’Hollywood. En marge d’un show exceptionnel à Coachella, Billie Joe Armstrong et sa bande viennent tout juste d’être honorés par une distinction qui en dit long sur leur carrière : leur propre étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame.

Ce 1er mai marquera une nouvelle étape dans la légende de Green Day, qui devient ainsi la 2810e étoile à être inaugurée depuis la création de cette attraction iconique en 1960. Un symbole fort pour un groupe qui a su traverser les décennies sans jamais perdre de sa flamme.

Sur les réseaux sociaux, le groupe a réagi à cette récompense avec une touche d’autodérision et un clin d'œil à l’un de leurs plus grands classiques :

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Green Day a récemment annoncé la sortie d’une version deluxe de leur dernier album, "Saviors", de quoi ravir une fanbase toujours aussi fidèle.

Depuis leurs débuts en 1987, les auteurs de "American Idiot", "Basket Case" ou encore "When I Come Around" n’ont cessé de repousser les limites du genre, imposant leur style et leur énergie sur la scène mondiale. Cette étoile vient sceller leur statut de légendes du rock.

Green Day : un nom désormais gravé à jamais… dans le marbre d’Hollywood.

⭐ YOU'RE INVITED ⭐



All the way from the Boulevard of Broken Dreams to Hollywood Boulevard - we're celebrating our new star on the Hollywood Walk of Fame on May 1st !!!



This is going to be one to remember... come celebrate with us ! 🎉🍾 pic.twitter.com/OAjHap6Sx7