Bon Jovi : Universal Pictures annonce son projet de biopic sur l'histoire du groupe

La maison de disques a acquis les droits d'un film sur les années de formation du groupe du New Jersey, avec la participation directe de Jon Bon Jovi.

2026 s’annonce comme l’année de la continuité pour les biopics rock. Après les films consacrés à Bruce Springsteen, Bob Dylan et Michael Jackson, une autre légende de la musique va bientôt voir son histoire portée sur grand écran. Le groupe Bon Jovi aura lui aussi droit à son propre film, un biopic officiel actuellement en préparation.

La célèbre société de production Universal Pictures, déjà derrière des biopics musicaux marquants comme Straight Outta Compton ou 8 Mile, vient d’annoncer qu’elle allait produire un film consacré à l’histoire du groupe américain. Un projet d’envergure qui bénéficiera de la participation directe de Jon Bon Jovi lui-même et d’un accès total à l’intégralité du catalogue du groupe, un détail crucial pour retranscrire fidèlement l’ascension de la formation. En plus de quarante ans de carrière, Bon Jovi a vendu plus de 130 millions d’albums à travers le monde.

Des débuts modestes dans le New Jersey

Le film reviendra d’abord sur les origines de Jon Bongiovi, bien avant qu’il ne devienne la star mondiale que l’on connaît aujourd’hui. Le scénario racontera ses premiers pas dans le New Jersey, sa découverte de la guitare et sa fascination pour le rock après avoir assisté à un concert de Bruce Springsteen.

Avant la gloire, le jeune musicien multiplie les expériences : il joue dans plusieurs groupes locaux et travaille même comme homme à tout faire au studio Power Station à Manhattan. C’est là qu’il enregistre ses premières compositions, dont celle qui deviendra un futur tube : Runaway. Le morceau commence alors à tourner sur les radios rock de New York, brisant au passage les barrières imposées par certaines maisons de disques de l’époque.

La naissance d’un groupe mythique

Le long-métrage s’attardera également sur la formation de Bon Jovi, avec l’arrivée des musiciens qui marqueront l’histoire du groupe :

Richie Sambora

David Bryan

Tico Torres

Alec John Such

Ensemble, ils vont bâtir l’une des carrières les plus impressionnantes du rock américain. Le film mettra évidemment en lumière le succès colossal de l’album Slippery When Wet, écoulé à près de 30 millions d’exemplaires dans le monde. Un disque devenu culte, porté par des classiques intemporels comme Livin' on a Prayer ou You Give Love a Bad Name.

Les moments difficiles derrière la gloire

Mais le film ne se limitera pas aux triomphes. Selon la production, l’intrigue abordera aussi les moments plus sombres de la carrière de Jon Bon Jovi :

le départ de Richie Sambora du groupe,

sa délicate opération des cordes vocales ,

et sa renaissance artistique après ces épreuves.

Un angle plus intime qui devrait permettre de montrer la pression et les sacrifices qui accompagnent une carrière au sommet du rock mondial.

Une équipe déjà familière de l’univers du groupe

Le scénario du biopic est signé Cody Brotter, tandis que la production sera assurée par Kevin J. Walsh et Gotham Chopra. Ce dernier connaît déjà très bien l’histoire du groupe : il a co-écrit le documentaire Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, diffusé sur Hulu et Disney+.

Avec un tel accès aux archives et l’implication directe de Jon Bon Jovi, ce biopic rock pourrait bien devenir l’un des films musicaux les plus attendus des prochaines années.

Et une chose est sûre : l’histoire de Bon Jovi a tout pour le cinéma — des débuts modestes, des tubes planétaires, des tensions internes et un leader qui n’a jamais cessé de croire en sa musique. Une trajectoire taillée pour le grand écran.