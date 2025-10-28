Bon Jovi veut lui aussi son propre biopic !

Mais ça ne sera pas pour tout de suite !

Après Bruce Springsteen et son film Deliver Me from Nowhere, une autre légende du rock américain pourrait bientôt voir sa vie adaptée au cinéma.

Le mythique chanteur Jon Bon Jovi a confié qu’il aimerait, lui aussi, voir un biopic sur sa carrière… mais pas tout de suite.

« Je vis encore mon prochain chapitre »

Dans une interview accordée au Sun, Jon Bon Jovi a reconnu que l’idée d’un film retraçant sa vie et sa carrière l’intéressait :

« J’aimerais voir ça arriver à un moment donné », a-t-il confié.

Mais la star de Bon Jovi précise ne pas vouloir précipiter les choses :

« Je n’en suis pas encore à mon dernier chapitre. Je vis mon prochain chapitre. »

Une manière élégante de rappeler que le leader de Bon Jovi, à 62 ans, n’a pas encore dit son dernier mot. Toujours actif, toujours inspiré, il reste une figure incontournable du rock américain.

Un fils digne héritier pour l’incarner à l’écran ?

Interrogé sur qui pourrait jouer son rôle, Jon Bon Jovi a évoqué un nom pour le moins symbolique : celui de son propre fils, Jake Bongiovi.

Âgé de 23 ans, Jake est déjà acteur et mannequin, aperçu dans les films Le Fond et Amoureux. Pour son père, il serait le candidat idéal pour incarner la version jeune du rockeur à l’écran.

Une idée touchante, d’autant que le jeune homme partage le charisme et le regard perçant de son père à ses débuts.

Un biopic dans la lignée de Bruce Springsteen

Cette déclaration intervient alors que sort le film Springsteen : Délivre-moi de nulle part, sorti le 24 octobre, avec Jeremy Allen White (révélé par la série The Bear) dans le rôle du Boss.

Le film revient sur une période sombre de la vie de Bruce Springsteen, marquée par la dépression et la création de son album culte Nebraska (1982).

Inspiré par le succès et la profondeur de ce projet, Jon Bon Jovi semble désormais prêt à imaginer un film qui retracerait son propre parcours — de ses débuts dans le New Jersey à la gloire mondiale avec des hymnes comme Livin’ on a Prayer, Wanted Dead or Alive ou It’s My Life.