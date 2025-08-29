Bon Jovi annonce une réédition légendaire de Forever !

Avec des grands noms comme Bruce Springsteen ou encore Avril Lavigne !

Les légendes du rock américain sont de retour avec une surprise de taille. Bon Jovi dévoile la sortie de Forever (Legendary Edition), une réédition exceptionnelle de leur dernier album, disponible le 24 octobre en CD et LP standard – avec, pour les collectionneurs, des versions exclusives en Blue LP et LP avec bonus sur l’Universal Music Store.

Deux nouveaux singles inédits

Cette édition ne se contente pas de rassembler les morceaux phares de Forever. Elle inclut également deux nouveaux titres :

« Red, White and Jersey » , une chanson qui célèbre un amour éternel, né à l’adolescence et destiné à durer pour toujours.

« Hollow Man », une réinterprétation poignante d’une ballade issue de l’album original, sublimée par la voix incomparable de Bruce Springsteen, véritable monument du rock’n’roll.

Des collaborations prestigieuses

Forever (Legendary Edition) regroupe 14 titres et voit Bon Jovi partager la scène avec des artistes venus d’horizons différents : Laney Wilson, Jelly Roll, Robbie Williams, Avril Lavigne, et bien sûr Bruce Springsteen. Un casting impressionnant qui témoigne de l’ambition de ce projet collaboratif.

Les confidences de Jon Bon Jovi

Dans un communiqué, Jon Bon Jovi est revenu sur la genèse de cette réédition :

« Cet album est plus qu'un simple recueil de collaborations ; c'est un album né d'une nécessité. Mon opération des cordes vocales et la rééducation qui a suivi faisaient partie d'un parcours que nous avons documenté autour de la sortie de Forever en juin 2024, à une époque où j'étais à l'aise pour chanter en studio, mais où les capacités vocales et les rigueurs des tournées étaient encore hors de ma portée. Sans la possibilité de tourner et de promouvoir un album dont nous étions tous si fiers, j'ai décidé de faire appel à des amis pour m'aider à traverser cette période difficile. Ce sont tous des chanteurs et des artistes incroyables, ainsi que des personnes formidables. Le résultat est un album qui offre une perspective nouvelle et un esprit nouveau, un album collaboratif qui montre que nous pouvons tous y arriver avec un peu d'aide de nos amis. Je ressens une joie et une gratitude immenses d'avoir pu sortir cet album, et je pense que cela se reflète dans la musique. »

Il conclut par un message fort :

« Je peux affirmer avec certitude qu'il y a toujours quelque chose de plus grand qu'un MOI, et c'est un NOUS. »

Une réédition qui s’annonce incontournable

Avec Forever (Legendary Edition), Bon Jovi prouve une fois encore sa capacité à se réinventer sans jamais renier ses racines. Entre émotions brutes, collaborations prestigieuses et énergie rock intemporelle, ce nouvel opus s’impose déjà comme un rendez-vous incontournable pour tous les fans.