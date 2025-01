"Bon Jovi : Forever !", la bonne nouvelle qui va faire plaisir aux fans de Bon Jovi !

Un objet très symbolique va bientôt sortir et il n'y en aura pas pour tout le monde !

"Bon Jovi Forever", l'anthologie sur Bon Jovi tant attendue par les fans bientôt disponible !

Attention, exclusivité ! Ce mardi 14 janvier, Bon Jovi a annoncé sur ses réseaux sociaux que les précommandes de l'anthologie "Bon Jovi : Forever" étaient officiellement ouvertes. Un beau bébé de 264 pages dans lequel Jon Bon Jovi lui-même prend la parole pour raconter l'histoire du groupe légendaire, le tout illustré par plus de 1300 images d'archives capturées par plus d'une centaine de photographes, comme des documents manuscrits de paroles de chansons, des pass et affiches d'anciennes tournées, des costumes de scènes emblématiques et des guitares, mais aussi des clichés plus personnels.

Un livre sublime, qui ravira tous les collectionneurs fans de Bon Jovi. Mais attention cependant : un tel objet est précieux, et se fera donc assez rare. En effet, "Bon Jovi : Forever" sortira en tirage limité, avec seulement 1500 exemplaires pour le monde entier, chacun étant signé à la main par l'artiste. Le coffret sera également accompagné d'un disque de 7 pouces avec deux disques inédits, mais aussi des répliques de badges et pin's et deux médiators, un pass VIP pour assister à la tournée "Have a Nice Day", et même le pass personnel de Jon Bon Jovi pour le "Runaway Tour" !

Capture d'écran du site Genesis

"Bon Jovi Forever", un joli cadeau pour les fans

la sortie du 16ème album studio du groupe, "Forever", sorti le 7 juin 2024, mais aussi après la sortie en avril 2024 de la mini-série documentaire en 4 volets "Thank you, goodnight : l'odyssée de Bon Jovi". Si pour le moment, nous ne savons pas à quel moment l'anthologie sera disponible, sa sortie intervient quelques mois seulement après, sorti le 7 juin 2024, mais aussi après la sortie en avril 2024 de

Pour obtenir ce beau bébé, attendez vous à devoir débourser un petit chèque conséquent : comptez entre 325 et 365 dollars. Mais bon, qu'est ce que 350 dollars pour découvrir son groupe préféré comme jamais ?