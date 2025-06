Bon Jovi dit tout et son contraire à propos de son retour sur scène

Les rockeurs sont parfois très difficiles à suivre dans leurs prises de parole et Bon Jovi ne fait pas exception à la règle. Le groupe vient pourtant de sortir un nouvel album, “Forever”, le 7 juin dernier. On se disait donc que tout allait pour le mieux pour nos rockeurs, et que les soucis de voix de Jon Bon Jovi étaient du passé. Malheureusement, ces soucis sont toujours bien présents comme il l'explique dans une interview accordée au Guardian.

C’est un travail en cours. Il n’y a pas de miracle. J’aimerais juste qu’il y ait une p***** de lueur d’espoir. Je suis plus que capable de chanter à nouveau. […] Pour le moment, la question est de savoir si je peux faire deux heures et demie par nuit, quatre nuits par semaine ? La réponse est non."

Pas de retour sur scène prévu pour Bon Jovi dans les prochains mois, donc. C'est en tout cas ce qu'on comprend de cet entretient, mais les actes du chanteur disent le contraire. Pourtant, un concert surprise a bien fini par avoir lieu à Nashville, dans le tout nouveau bar ouvert par Jon Bon Jovi, le JBJ's.

Un concert qui n'a pas duré longtemps : 4 ou 5 chansons tout au plus, histoire de faire passer un bon moment aux gens venus pour l'inauguration du bar. Ce qui est sûr, c'est que la volonté de Jon Bon Jovi pour remonter sur scène est là. On espère maintenant que la santé va suivre…