Queen : Brian May sera sur la bande originale de l'adaptation du dessin animé "Les Maîtres de l'univers"

Le guitariste légendaire de Queen, Brian May, a récemment révélé une nouvelle qui risque de ravir les fans de rock et de pop culture.

Le guitariste légendaire de Queen, Brian May, a récemment révélé une nouvelle qui risque de ravir les fans de rock et de pop culture. Dans un message publié sur Instagram, le musicien britannique a annoncé qu’il participera à la bande originale du prochain film adapté du célèbre dessin animé des années 80 Les Maîtres de l’univers.

Brian May prêt à faire rugir sa guitare

Dans son message, Brian May s’est montré particulièrement enthousiaste à l’idée de contribuer à la musique du film. Le guitariste a même repris la phrase culte du héros de la série : « I have the power ! », un clin d’œil évident à l’univers de He-Man and the Masters of the Universe.

Pour ce projet, le musicien devrait utiliser sa célèbre guitare Red Special, instrument emblématique qui a façonné le son de Queen depuis les années 70. Une participation qui promet d’apporter une touche rock épique à l’univers héroïque de Les Maîtres de l’univers.

Une superproduction très attendue

Cette nouvelle adaptation en prise de vues réelles du dessin animé culte Les Maîtres de l’univers est réalisée par Travis Knight. La musique du film est principalement composée par Daniel Pemberton, connu pour ses bandes originales dynamiques et modernes.

Côté casting, la production a misé sur une distribution solide :

Nicholas Galitzine incarnera He-Man / Prince Adam

Jared Leto prêtera ses traits au redoutable Skeletor

Idris Elba jouera Man-at-Arms

Inspiré de la célèbre franchise lancée dans les années 80, l’univers des He-Man and the Masters of the Universe avait marqué toute une génération avec ses combats épiques sur la planète Eternia.

Quand le rock rencontre la fantasy

La participation de Brian May à la bande originale de Les Maîtres de l’univers promet d’apporter une dimension spectaculaire au film. La guitare du membre fondateur de Queen, connue pour ses envolées héroïques et ses harmonies puissantes, pourrait parfaitement accompagner l’univers épique de cette nouvelle adaptation.

Prévu pour 2026, le film Les Maîtres de l’univers s’annonce déjà comme l’un des projets de pop culture les plus attendus par les nostalgiques du dessin animé… mais aussi par les amateurs de rock.

Et avec Brian May derrière la guitare, la puissance risque bien d’être au rendez-vous.