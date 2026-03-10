Megadeth : Dave Mustaine prêt à un énorme sacrifice pour devenir acteur !

Alors que la tournée d’adieu du groupe bat son plein, Dave Mustaine réfléchit déjà à l’avenir. Parmi ses idées : se lancer sérieusement dans une carrière d’acteur.

Dans une interview accordée à Classic Rock, le leader de Megadeth a confié qu’il envisageait de tenter l’aventure du cinéma ou de la télévision une fois la page du groupe tournée. Habitué des plateaux, il estime se sentir suffisamment à l’aise face à une caméra pour explorer cette voie : "Je ne serais pas contre me former au métier d’acteur. J’ai déjà fait pas mal de choses à la télévision : animation de jeux, apparitions dans des sitcoms ou des films, ... Je suis très à l’aise devant une caméra. Ça pourrait être vraiment amusant."

Ce ne serait d’ailleurs pas une première pour le musicien. Au fil des années, Dave Mustaine a déjà fait plusieurs apparitions à l’écran dans "The Drew Carey Show", "Black Scorpion" ou encore dans "Hummadruz". Dans cette perspective, le chanteur affirme même être prêt à faire un sacrifice symbolique pour un rôle important : "S’ils me demandaient de me couper les cheveux, je serais prêt à le faire ! Mais il faudrait un rôle garanti, et un rôle important, pour que je prenne un engagement pareil."

Au-delà du cinéma, le guitariste évoque aussi une autre envie pour la suite : partager son expérience musicale : "J’ai vraiment envie de transmettre ce que j’ai appris à d’autres musiciens. L’âge n’a pas d’importance : si quelqu’un veut comprendre ce qui m’anime, je veux simplement partager."

Ces réflexions arrivent alors que Megadeth vit les derniers chapitres de son histoire. Le groupe vient de publier son ultime album studio, "Megadeth", qui s’est directement hissé en tête du Billboard 200 lors de sa sortie. Produit par Chris Rakestraw, ce disque accompagne la tournée d’adieu "This Was Our Life", une série de concerts que Dave Mustaine souhaite étendre sur plusieurs années afin de parcourir le monde, une dernière fois.