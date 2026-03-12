Bruce Springsteen rend hommage à Shane MacGowan avec une reprise de « A Rainy Night in Soho ».

La chanson figurera sur l'album hommage « 20th Century Paddy - The Songs of Shane MacGowan », qui sortira le 13 novembre. On y retrouvera également Primal Scream, Dropkick Murphys, Johnny Depp et bien d'autres.

Bruce Springsteen poursuit ses hommages appuyés aux grandes plumes du rock et du folk. Le Boss vient de dévoiler une reprise émouvante de « A Rainy Night in Soho », le classique signé Shane MacGowan, figure légendaire du groupe The Pogues, disparu en novembre 2023.

L’annonce a été faite par Bruce Springsteen lui-même ainsi que par Victoria Mary Clarke, la veuve du chanteur, via une publication Instagram. « Notre cher ami Bruce a enregistré une magnifique version de A Rainy Night in Soho », a-t-elle écrit, saluant un « hommage extraordinaire au talent d’auteur-compositeur de Shane ».

Un hommage sur un album collectif

Cette reprise apparaîtra sur l’album hommage 20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan, attendu pour le 13 novembre. Le projet réunira de nombreux artistes marqués par l’héritage du chanteur irlandais.

Parmi les premiers noms annoncés figurent notamment Primal Scream, The Jesus and Mary Chain, Dropkick Murphys, Johnny Depp accompagné de Imelda May, ou encore The Libertines. D’autres artistes devraient également rejoindre l’affiche dans les semaines à venir.

Springsteen et MacGowan, une admiration de longue date

La relation entre Bruce Springsteen et la musique de Shane MacGowan ne date pas d’hier. Le Boss a toujours exprimé son admiration pour l’écriture brute et profondément poétique du chanteur des Pogues.

En mai 2024, lors d’un concert à Kilkenny en Irlande, Springsteen avait déjà rendu hommage au musicien en interprétant « A Rainy Night in Soho » en live. Un moment particulièrement chargé en émotion, face à un public irlandais visiblement bouleversé.

L’héritage immense de Shane MacGowan

Fondateur et chanteur principal des The Pogues, Shane MacGowan a profondément marqué la scène musicale depuis les années 1980. Le groupe a réussi à fusionner la tradition musicale irlandaise avec l’énergie du punk rock, donnant naissance à un style unique devenu culte.

Écrite par MacGowan lui-même, « A Rainy Night in Soho » reste l’une de ses compositions les plus touchantes et poétiques, souvent citée parmi les chansons les plus emblématiques du répertoire des Pogues.

Disparu le 30 novembre 2023 à l’âge de 65 ans, Shane MacGowan laisse derrière lui un héritage immense. Son écriture, à la fois romantique, rugueuse et profondément humaine, continue d’inspirer plusieurs générations d’artistes.

Avec sa participation à « 20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan », Bruce Springsteen rejoint ainsi une longue liste de musiciens venus saluer l’un des auteurs-compositeurs les plus originaux et visionnaires de son époque, preuve que la musique de MacGowan reste plus vivante que jamais.