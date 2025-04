Van Halen : "Jump" vient d'atteindre un nouveau record !

Une véritable consécration pour un groupe légendaire !

Quand on parle de groupe légendaire dans l’histoire du rock, difficile de ne pas mentionner Van Halen. Formé par les frères Van Halen, le groupe a marqué les années 80 à grands coups de riffs iconiques et de solos vertigineux, imposant un style unique entre hard rock, glam et virtuosité technique.

Récemment, des rumeurs enflamment les fans : un projet Van Halen pourrait voir le jour en hommage à Eddie Van Halen. Il s'agirait de reprendre certaines de ses compositions abandonnées pour les remettre au goût du jour. Si le nom de Steve Lukather (Toto) a un temps circulé pour participer à cette aventure, ce n’est pas cette perspective qui fait aujourd’hui la une.

Non, c’est un record historique qui propulse Van Halen dans l’actualité : leur tube planétaire "Jump", sorti en 1984, vient de franchir le cap du milliard d’écoutes sur Spotify ! Une performance rare qui permet au groupe d’entrer dans le prestigieux "Billions Club", aux côtés de Metallica, Guns N' Roses, Aerosmith ou encore Papa Roach.

Le batteur Alex Van Halen n’a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux, dans un message sobre mais chargé d’émotion :

“Merci à tous les fans pour leur écoute !”

Un moment fort pour les amateurs de rock old school et un rappel que les grands classiques ne meurent jamais. "Jump" continue de faire vibrer les générations, et ce nouveau record prouve que Van Halen reste plus que jamais immortel dans l’histoire du rock.