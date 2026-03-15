Steve Harris d'Iron Maiden : « Voilà la véritable signification du nom du groupe. »

Le légendaire bassiste a parlé des origines de leur style et de leurs paroles

Iron Maiden est sans conteste l'un des plus grands groupes de heavy metal de tous les temps. Dès leurs débuts, ils avaient une idée précise du style musical qu'ils souhaitaient imposer, et le bassiste Steve Harris l'a confirmé dans une récente interview accordée à Rolling Stone.

« Tout le monde sait désormais que le nom Iron Maiden vient de l'instrument de torture mentionné dans le roman d'Alexandre Dumas, L'Homme au masque de fer », a expliqué Harris. « La chanson du même nom, cependant, reflète l'état d'esprit que nous avions à l'époque, qui consistait à foncer et à faire ce que nous voulions, sans faire de quartier. Évidemment, nous étions jeunes, ambitieux et portés par l'adrénaline. Nous cherchions simplement à jouer une musique rapide et puissante, avec beaucoup de mélodie. Peu de groupes jouaient ce genre de musique. Nous étions très influencés par des musiciens comme Wishbone Ash pour la guitare mélodique, mais nous avions la rage au ventre. »

Beaucoup ont comparé Iron Maiden au punk, mais ce genre n'a jamais été une de leurs sources d'inspiration : « Beaucoup de gens ont mal interprété notre façon de jouer et l'ont assimilée au punk, mais nous n'avons jamais vraiment aimé ce genre. D'ailleurs, les punks de l'époque ne maîtrisaient pas leurs instruments comme les musiciens d'aujourd'hui. Je pense que notre rapidité d'exécution était naturelle, portée par l'adrénaline. Ce n'est pas comme si on s'était dit : “Tiens, jouons vite !” », a poursuivi Harris. « On démarre avec cette montée d'adrénaline, puis on monte sur scène et c'est encore plus rapide qu'en studio. Ça peut parfois devenir incontrôlable, mais l'énergie pendant un concert est parfois vraiment incroyable. Ce n'était jamais prémédité. »

Le bassiste a ensuite expliqué pourquoi tant de chansons du groupe abordent le thème de la guerre : « J’ai grandi avec une passion pour l’histoire, c’était l’une de mes matières préférées à l’école, donc beaucoup de choses viennent de là. Je suis fasciné par les horreurs dont les gens sont capables et par la façon dont les gens ordinaires réagissent face à des situations auxquelles ils ne sont généralement pas confrontés. J’ai du respect pour tous ceux qui sont contraints de faire ce qu’ils doivent faire pour protéger leur pays. »

Avec une carrière qui s’étend sur quatre décennies, Iron Maiden continue de faire vibrer les fans du heavy metal grâce à leur énergie, leur technique et leur passion intacte pour la musique. Et comme le souligne Steve Harris, tout a commencé avec cette rage au ventre, cette adrénaline et ce désir de foncer, sans compromis.