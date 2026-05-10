The Who dévoile "You Better You Bet" en live : un nouvel extrait de l’album "Live At Eden Project" !

Le groupe britannique poursuit la mise en avant de son nouvel album live avec un second single capté lors du concert de 2023 au Eden Project. Une version énergique d’un classique des années 80, déjà disponible en streaming et en vidéo officielle.

Les légendaires The Who continuent de faire vivre leur héritage avec la sortie de "You Better You Bet (Live at Eden Project)", nouveau single extrait de leur prochain album live. Disponible depuis le 5 mai, le titre s’accompagne d’une vidéo captée lors du concert de juillet 2023 au Eden Project en Cornouailles, offrant un aperçu brut de l’énergie toujours intacte du groupe sur scène.

Sorti à l’origine en 1981, "You Better You Bet" reste l’un des morceaux emblématiques de l’ère post-Keith Moon. Plus de quarante ans après, le morceau n’a rien perdu de son impact, comme le montre l’enthousiasme du public lors du concert, devenant un classique toujours central dans le répertoire du groupe.

Avec "Live At Eden Project", The Who ouvrent un nouveau chapitre de leur longue histoire. Accompagnés de la Heart of England Philharmonic Orchestra, Pete Townshend et Roger Daltrey proposent une lecture hybride de leur catalogue, mêlant puissance rock et arrangements symphoniques. La sortie de l’album est prévue le 29 mai en plusieurs formats, incluant éditions vinyle et versions digitales.

Découvrez la tracklist de l'album ci-dessous.

Tracklist de "Live At Eden Project" :

1 - Overture

2 - 1921

3 - Amazing Journey

4 - Sparks

5 - The Acid Queen

6 - Pinball Wizard

7 - We’re Not Gonna Take It

8 - Who Are You

9 - Eminence Front

10 - The Kids Are Alright

11 - You Better You Bet

12 - Anyway, Anyhow, Anywhere

13 - Substitute

14 - I Can’t Explain

15 - My Generation

16 - Cry If You Want

17 - Won’t Get Fooled Again

18 - Behind Blue Eyes

19 - The Real Me

20 - I’m One

21 - 5:15

22 - The Rock

23 - Love, Reign O’er Me

24 - Baba O’Riley