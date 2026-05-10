The Who dévoile "You Better You Bet" en live : un nouvel extrait de l’album "Live At Eden Project" !

Les légendaires The Who continuent de faire vivre leur héritage avec la sortie de "You Better You Bet (Live at Eden Project)", nouveau single extrait de leur prochain album live. Disponible depuis le 5 mai, le titre s’accompagne d’une vidéo captée lors du concert de juillet 2023 au Eden Project en Cornouailles, offrant un aperçu brut de l’énergie toujours intacte du groupe sur scène.
Sorti à l’origine en 1981, "You Better You Bet" reste l’un des morceaux emblématiques de l’ère post-Keith Moon. Plus de quarante ans après, le morceau n’a rien perdu de son impact, comme le montre l’enthousiasme du public lors du concert, devenant un classique toujours central dans le répertoire du groupe.
Avec "Live At Eden Project", The Who ouvrent un nouveau chapitre de leur longue histoire. Accompagnés de la Heart of England Philharmonic Orchestra, Pete Townshend et Roger Daltrey proposent une lecture hybride de leur catalogue, mêlant puissance rock et arrangements symphoniques. La sortie de l’album est prévue le 29 mai en plusieurs formats, incluant éditions vinyle et versions digitales.
Découvrez la tracklist de l'album ci-dessous.
Tracklist de "Live At Eden Project" :
1 - Overture
2 - 1921
3 - Amazing Journey
4 - Sparks
5 - The Acid Queen
6 - Pinball Wizard
7 - We’re Not Gonna Take It
8 - Who Are You
9 - Eminence Front
10 - The Kids Are Alright
11 - You Better You Bet
12 - Anyway, Anyhow, Anywhere
13 - Substitute
14 - I Can’t Explain
15 - My Generation
16 - Cry If You Want
17 - Won’t Get Fooled Again
18 - Behind Blue Eyes
19 - The Real Me
20 - I’m One
21 - 5:15
22 - The Rock
23 - Love, Reign O’er Me
24 - Baba O’Riley