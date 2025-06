The Who : Ringo Starr insulte Roger Daltrey après le départ de son fils !

Chaque jour, une nouvelle actu sur The Who !

Zak Starkey vs The Who, épisode... on ne sait même plus à combien on en est. Il ne se passe plus un jour sans que le groupe légendaire ne fasse la une de l'actualité. En ce moment, c’est surtout Roger Daltrey qui attire les projecteurs : le chanteur s'apprête à être honoré par le Roi Charles III, qui va l’anoblir et faire de lui un chevalier. Mais derrière les honneurs, la tension monte sérieusement du côté des coulisses.

Il ne faut pas oublier que The Who s’apprêtent à entamer une dernière tournée, celle de l’adieu. Et pourtant, un visage bien connu des fans brillera par son absence : Zak Starkey, le fils de Ringo Starr. Tout simplement parce qu’il a été viré. Oui, le batteur de scène attitré du groupe depuis des décennies ne fera pas partie de ce baroud d’honneur.

Une histoire embrouillée, comme souvent avec The Who. Car après les premières rumeurs de son éviction, Pete Townshend a rapidement démenti... pour finalement confirmer le départ de Zak. Une sortie de route que ce dernier a très mal vécue, au point de se plaindre à son célèbre père, le batteur des Beatles.

Et Ringo Starr, fidèle à son fils, n’a pas mâché ses mots. Lors d’un échange rapporté dans une interview accordée à Rolling Stone, Zak a déclaré :

"Je suis très fier qu’il m’ait défendu."

Mais que s’est-il donc passé ? Eh bien, Ringo aurait tout simplement attaqué Roger Daltrey. Selon plusieurs sources proches du groupe, il aurait lâché :

"Je n’ai jamais aimé la façon dont ce petit homme dirige ce groupe."

Un coup de gueule en écho aux tensions sur scène entre Roger Daltrey et Zak Starkey, qui se seraient violemment accrochés en plein concert. Depuis, les rumeurs de clashs internes se sont enchaînées, renforçant la sensation que The Who ne quitteront jamais la scène sans quelques feux d'artifice émotionnels.

Un feuilleton rock qui semble loin d’être terminé... et qui risque encore de faire couler beaucoup d’encre avant le premier concert de cette tournée d’adieu.