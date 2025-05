Tensions entre les membres de The Who : les problèmes avant même le début de la tournée d'adieu !

Et ça, son collègue Roger Daltrey ne l'aurait pas très bien pris, comme l'a rapporté le journal le Daily Mail. "Si Pete ne veut pas tourner, je ne veux pas reprendre la route avec les Who, à 81 ans, avec quelqu'un qui ne veut pas être là - si c'est bien ce qu'il a dit. Je ne le ferai pas avec quelqu'un qui n'est pas très enthousiaste. Mais, vous savez, ce fut une merveilleuse aventure." - Roger Daltrey Et c'est là où le bât blesse, et que la chronologie est importante. Car si le Daily Mail laisse à penser que Daltrey a réagi à chaud, blessé par les commentaires de Townshend, la réalité est toute autre. En effet, cette citation de Daltrey date d'une interview donnée en avril au média San Diego Union-Tribune, soit quelques semaines avant que la tournée n'ait été officiellement annoncée ! Le Daily Mail a donc fait passer un vieux commentaire du chanteur pour une réaction récente, ce qui a crée une confusion inutile.

D'autant plus que le groupe traverse déjà une période compliquée, avec l'éviction du batteur Zak Starkey. On a d'abord cru à une erreur, puisque le musicien a été brièvement réintégré, avant d'être à nouveau viré. Ce dernier sera donc remplacé par Scott Devours, bien décidé à se donner corps et âme pour le groupe.