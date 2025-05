The Who : Le nouveau batteur annonce la couleur, "je donnerai chaque goutte de ma sueur et de mon sang"

C'est une nouvelle histoire qui commence pour le groupe.

C’est le début d’une nouvelle histoire pour l’un des groupes les plus mythiques de l’histoire du rock. Alors que The Who célèbre ses 60 ans de carrière et s’apprête à entamer une tournée d’adieu prévue pour la fin d’année 2025, le groupe mené par Pete Townshend et Roger Daltrey s’offre une dernière danse… non sans turbulences.

Depuis quelques mois, les coulisses du groupe bougent, et la communication qui entoure ces changements laisse à désirer. En cause : le sort incertain de Zak Starkey, batteur emblématique qui accompagne The Who depuis les années 90. Après plusieurs épisodes flous et peu respectueux pour les fans, c’est désormais officiel : Zak Starkey ne participera pas à la dernière tournée du groupe. Il a fait ses adieux aux fans, bouclant un chapitre essentiel de l’héritage de The Who.

Mais alors, qui tiendra les baguettes pour le dernier tour de piste ? La réponse est tombée : c’est Scott Devours, batteur attitré de Roger Daltrey lors de ses tournées solo, qui prendra la relève. Un choix logique et chargé de symboles, puisque Devours connaît bien l’univers musical du groupe.

Très actif sur les réseaux, Scott Devours s’est exprimé dans un message Facebook émouvant, empreint d’humilité et de détermination. Il a tenu à remercier les deux légendes pour leur confiance, tout en rendant hommage à Zak Starkey :

"Je suis sûr qu’il y a beaucoup de fans qui ne m’accepteront pas", reconnaît-il, lucide sur la tâche monumentale qui l’attend.

"Peut-être vais-je devoir laisser la musique parler ?"

Pour lui, accompagner The Who est un défi colossal :

"Dans mon monde, il n’y a pas de plus grand défi que celui d’accompagner Pete et Roger. Le poids de cette responsabilité est énorme."

Et s’il y a bien une chose que le nouveau venu promet, c’est de donner tout ce qu’il a pour honorer la légende :

"Je leur donnerai chaque seconde de mon temps, chaque battement de mon cœur et chaque goutte de ma sueur et de mon sang."

Une déclaration puissante, à l’image de ce que The Who représente dans l’histoire du rock : une intensité brute, une fidélité au public et une volonté farouche de faire vibrer les cœurs jusqu’au dernier accord. Rendez-vous fin 2025 pour une tournée d’adieu qui s’annonce déjà inoubliable.