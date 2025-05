The Who & Les Experts : Quand le rock entre dans la culture pop

Retour sur cette alliance inattendue entre rock britannique et scènes de crime américaines.

19 mai 2025. Aujourd’hui, Pete Townshend, guitariste génial et cerveau créatif de The Who, fête ses 80 ans. Une date symbolique pour un groupe qui continue, 60 ans après ses débuts, à faire résonner son influence dans le monde entier — y compris là où on ne l’attendait pas forcément : les séries policières américaines.

Car si vous avez déjà regardé un épisode des Experts (la franchise CSI), impossible de ne pas avoir entendu le son rugissant de The Who. Trois des quatre séries principales de la saga culte ont utilisé des morceaux du groupe comme génériques, faisant entrer leurs riffs dans des millions de foyers à travers le monde. Retour sur cette alliance inattendue entre rock britannique et scènes de crime américaines.

1. "Who Are You" – Générique des Experts : Las Vegas (CSI: Crime Scene Investigation)

C’est le morceau qui a tout lancé. En 2000, quand Les Experts : Las Vegas voit le jour, la production choisit "Who Are You" comme générique. Une évidence : le titre colle parfaitement à l’esprit de la série, centrée sur l’identité des victimes, des suspects… et des enquêteurs eux-mêmes.

Sortie en 1978, la chanson évoque l’errance, les questions existentielles — et elle donne au show une empreinte sonore unique, mêlant tension et mélancolie. Un choix qui participera à forger l’identité visuelle et sonore de la série.

2. "Won’t Get Fooled Again" – Générique des Experts : Miami (CSI: Miami)

C’est probablement le plus célèbre des génériques de la franchise. Dès les premières secondes, Horatio Caine (interprété par David Caruso) met ses lunettes de soleil et balance sa réplique avant que le cri de Daltrey n’explose : "YEEAAAHHHH!"

Sortie en 1971, cette chanson est un manifeste post-révolutions : désillusion, colère froide, refus d’être manipulé à nouveau. Une énergie brute qui colle parfaitement au ton plus clinquant et spectaculaire de CSI: Miami. Le morceau a trouvé une nouvelle jeunesse grâce à la série, devenant pour certains plus célèbre encore que son titre.

3. "Baba O'Riley" – Générique des Experts : Manhattan (CSI: NY)

Troisième déclinaison, troisième tube des Who. Avec "Baba O’Riley", c’est l’ouverture monumentale de l’album "Who’s Next" qui vient porter CSI: NY. Son intro électro répétitive et son explosion rock symbolisent bien l’ambiance de New York, ville sous tension permanente.

Encore une fois, le choix du morceau n’est pas anodin : il reflète les zones grises, les failles humaines et l’énergie brute que la série cherche à explorer à travers ses enquêtes.

Une empreinte dans la pop culture

Associer The Who à des séries aussi populaires a permis de réintroduire le groupe à une nouvelle génération. Les plus jeunes ont découvert ces morceaux emblématiques à travers leurs écrans de télévision, souvent sans savoir qu’ils dataient des années 70.

Ce croisement entre culture rock et culture télévisuelle a donné une seconde vie au répertoire du groupe, transformant leurs hymnes en signatures sonores de toute une époque sérielle.

Et maintenant ?

Alors que The Who prévoit une dernière tournée mondiale fin 2025, certaines rumeurs annonçaient le départ de Zak Starkey, batteur du groupe depuis plus de 25 ans et fils de Ringo Starr. Ces bruits de couloir ont finalement été démentis par Pete Townshend lui-même, rassurant les fans quant à la stabilité du line-up actuel.

La machine Who continue donc de tourner, portée par une énergie toujours vive malgré les année