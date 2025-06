The Who : Roger Daltrey devient chevalier par le Roi Charles III

Une véritable consécration !

C’est une grande nouvelle pour le chanteur emblématique de The Who ! Alors que le légendaire groupe britannique prépare sa dernière grande tournée, prévue pour la fin d’année 2025, une reconnaissance d’une toute autre ampleur vient saluer l’un de ses piliers : Roger Daltrey a été fait Chevalier par le Roi Charles III.

Un moment historique pour Daltrey, qui s’apprête à faire ses adieux à la scène aux côtés de Pete Townshend et de ses compagnons, bien que cette ultime tournée se fera sans Zak Starkey, viré du groupe après des tensions internes. Mais loin de se résumer à ses performances scéniques, la légende de The Who se poursuit aussi en dehors de la musique.

En effet, Roger Daltrey a consacré plus de 20 ans de sa vie au "Teenage Cancer Trust", une organisation caritative qu’il a soutenue avec une passion sans relâche. Son engagement a été salué par la monarchie britannique, et le chanteur n’a pas manqué de partager ses émotions dans un message émouvant sur les réseaux sociaux :

"C'est un honneur merveilleux pour moi et surtout pour le Teenage Cancer Trust", a-t-il déclaré. "J'accepte ce prix non seulement en mon nom, mais aussi au nom de tous les héros méconnus qui ont consacré leur énergie à faire du Teenage Cancer Trust le succès qu'il est devenu."

Roger Daltrey a également tenu à rendre hommage à celles et ceux qui ont œuvré à ses côtés : "Les Who et leurs fans, Angie Jenkison, Lindsay Hughes, Des Murphy, Rob Ballantine et le regretté Chris York sont quelques-uns de ceux qui ont tant fait pour développer l'organisation caritative au point qu'elle dispose aujourd'hui de 28 unités spécialisées dans les hôpitaux du NHS à travers le Royaume-Uni."

Un rêve qui se réalise pour Daltrey, mais aussi pour toutes les jeunes personnes souffrant d’un cancer à qui il a permis d’en réaliser d’autres, grâce au Teenage Cancer Trust. En cette année marquante pour The Who, entre adieux scéniques et honneurs royaux, la flamme du rock et de la solidarité continue de briller.