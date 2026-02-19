The Who : Pour les 50 ans le film "Tommy" sera de retour au cinéma !

C’est une claque psychédélique qui s’apprête à résonner de nouveau dans les salles obscures.

C’est une claque psychédélique qui s’apprête à résonner de nouveau dans les salles obscures. Pour célébrer son demi-siècle d’existence, le film Tommy du légendaire groupe britannique The Who s’offre un retour événement au cinéma. Une occasion en or de (re)découvrir sur grand écran l’un des projets les plus fous de l’histoire du rock.

Un opéra rock devenu film culte

À l’origine, Tommy est un opéra rock sorti en 1969, imaginé par The Who et principalement composé par Pete Townshend. L’histoire de ce jeune garçon devenu sourd, muet et aveugle après un traumatisme, avant de se transformer en messie du flipper, marque un tournant dans l’histoire du rock britannique.

En 1975, le projet prend une dimension encore plus folle avec son adaptation au cinéma par Ken Russell. Le film devient immédiatement un objet culte, porté par l’énergie brute de Roger Daltrey dans le rôle-titre.

Un casting complètement déjanté

Le long-métrage ne se contente pas d’être une simple adaptation musicale. Il rassemble un casting hallucinant :

Elton John en champion de flipper survitaminé

Tina Turner en Acid Queen incandescente

Eric Clapton en prédicateur halluciné

Jack Nicholson dans un rôle surprenant

Résultat : un film excessif, psychédélique, baroque — à l’image des années 70 — devenu une référence absolue de la culture rock.

Un retour au cinéma pour les 50 ans

Cinquante ans après sa sortie, Tommy revient dans les salles dans une version restaurée, offrant une nouvelle vie à ses séquences iconiques, à son esthétique flamboyante et à sa bande-son monumentale.

Pour les fans de The Who, c’est l’occasion rêvée de revivre la puissance de titres comme “Pinball Wizard”, “I’m Free” ou encore “See Me, Feel Me” dans des conditions optimales. Mais c’est aussi une porte d’entrée idéale pour les nouvelles générations qui veulent comprendre pourquoi Tommy reste l’un des projets les plus ambitieux jamais portés par un groupe de rock.

Un monument du rock à (re)découvrir

À l’heure où les biopics musicaux envahissent les écrans, le retour de Tommy rappelle qu’il existait déjà, dans les années 70, des œuvres totalement libres, radicales et artistiquement audacieuses.

Plus qu’un simple film musical, Tommy est une expérience sensorielle, un manifeste rock, une œuvre qui a contribué à faire entrer la musique populaire dans une nouvelle dimension narrative et visuelle.

Cinquante ans plus tard, la magie opère toujours.

Et une chose est sûre : le rock n’a jamais été aussi grand que lorsqu’il osait rêver aussi fort.