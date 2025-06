The Who : Pete Townshend revient sur le départ lunaire de Zak Starkey

Une histoire digne d'une série Netflix !

Un véritable feuilleton qui secoue les coulisses du rock britannique. Alors que The Who s'apprête à tirer sa révérence avec une tournée d'adieu prévue pour fin 2025, le groupe mythique traverse une zone de turbulences. Au cœur de la tempête : le départ fracassant de Zak Starkey, batteur emblématique du groupe depuis plus de deux décennies… et accessoirement fils du légendaire Ringo Starr.

Ce qui devait être une transition fluide a rapidement viré au chaos. Viré, puis réintégré, avant d’être officiellement évincé, Zak Starkey a vécu une valse des décisions digne d’un mauvais thriller. Une gestion jugée confuse, voire irrespectueuse, par de nombreux fans, qui estiment que le musicien a été jeté comme une serpillère.

Malgré le tumulte, The Who n’a pas perdu de temps pour lui trouver un remplaçant en la personne de Scott Devours, batteur attitré de Roger Daltrey lors de ses tournées solo. Mais pour beaucoup, le mal est fait.

Dans une interview accordée à The i Paper, Pete Townshend est revenu sur cette éviction controversée avec une honnêteté désarmante. "Ça a tourné au désastre. Je ne voyais rien de problématique ce soir-là. C’était sans doute une question de son. J’ai perdu mon ingénieur du son à cause de ça", a-t-il confié, visiblement affecté.

Le point de rupture ? Un concert au Royal Albert Hall, où Roger Daltrey aurait publiquement critiqué Zak Starkey en plein show. "Je pense que Roger s’est simplement senti perdu. C’est difficile pour lui", explique Townshend, tentant de remettre les choses en perspective sans jeter d’huile sur le feu.

Malgré le caractère définitif de cette séparation, Pete Townshend ne cache pas sa peine. “Zak est comme Keith Moon. Il a des qualités extraordinaires… et ses difficultés. Je vais terriblement le regretter. Je ne comprends pas vraiment ce qui s’est passé.”

Une page se tourne dans l’histoire de The Who, et pas forcément dans la sérénité. Alors que le groupe s'apprête à faire ses adieux à la scène, ce départ inattendu laisse une trace amère dans le cœur des fans… et de ses membres.