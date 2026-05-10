Motionless In White et Corey Taylor (Slipknot) s’attaquent à Internet avec "Playing God" !

Le groupe américain dévoile un nouveau single explosif, marqué par une charge frontale contre la toxicité des réseaux sociaux et la violence en ligne, avec un Corey Taylor particulièrement agressif au micro.

Avec "Playing God", Motionless In White poursuit la mise en avant de son prochain album "Decades", attendu le 17 juillet chez Roadrunner Records. Le morceau s’impose comme une attaque directe contre les dérives du numérique, entre haine en ligne, manipulation et culture du clash permanent. Chris Motionless résume l’intention :

"C’est un commentaire sur la toxicité d’Internet et ceux qui l’alimentent. Internet est devenu de pire en pire, au point que la négativité, la haine et les mensonges prennent désormais le dessus sur tout le reste."

Un Corey Taylor en furie !

Corey Taylor, le frontman de Slipknot, y livre une performance particulièrement puissante, renforçant l'intensité et le caractère frontal du morceau. Chris Motionless lui-même s’étonne de cette énergie brute, soulignant l'interprétation "aggressive" de Taylor. Musicalement, le single s’inscrit dans un metalcore lourd et abrasif, fidèle à l’ADN du groupe.

Pensé comme un projet anniversaire, "Decades" célébrera les vingt ans de carrière de Motionless In White. Entre metalcore, influences gothiques et textures électroniques, l’album promet une synthèse de toutes les époques du groupe. En attendant sa sortie, le groupe poursuit sa tournée nord-américaine aux côtés de Bring Me The Horizon, avant une série de concerts en tête d’affiche avec Lorna Shore, Fit For A King et Static Dress.