KISS : Gene Simmons à la production du film catastrophe "Deep Water" !

Le bassiste de Kiss, Gene Simmons, produit un thriller catastrophe où un crash d’avion en pleine mer devient une lutte pour la survie face à des requins.

Le musicien de Kiss, Gene Simmons, s’aventure dans le cinéma avec "Deep Water", un film catastrophe sorti le 1er mai aux États-Unis. Le projet réunit un casting prestigieux avec notamment Sir Ben Kingsley et Aaron Eckhart, dans une intrigue centrée sur un crash aérien en pleine mer suivi d’une lutte pour la survie face à des requins mangeurs d'hommes.

Réalisé par Renny Harlin, spécialiste du cinéma d’action, le film mélange survie, horreur, suspense et drame humain. Le cinéaste insiste sur cette dimension : au-delà du spectacle, l’histoire explore les réactions des personnages face à une situation extrême, révélant leurs instincts et leurs failles. Un choix assumé pour un réalisateur habitué aux films à haute tension. Il met notamment en avant l’idée que le spectateur est invité à se projeter directement dans la peau des survivants.

Pour Gene Simmons, ce projet est avant tout une première immersion dans l’univers du cinéma. Attiré depuis longtemps par la production, il voit dans "Deep Water" une nouvelle façon d’explorer la création artistique. En marge de la promotion, le rockeur s’est également laissé aller à une anecdote de vol, racontée avec humour. Lors d’un trajet nocturne, il explique être allé aux toilettes sans verrouiller la porte : une hôtesse de l’air l’aurait alors rejoint et "a décidé qu’il y avait de la place pour deux". Une histoire amusante, loin de la tension du film.