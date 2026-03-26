Kiss : Gene Simmons raconte la fois où il a mis sa langue dans la bouche d'Adam Sandler

Le bassiste : « Je ne me suis rendu compte que je parlais un langage inhabituel que vers l'âge de treize ans. »

Adam Sandler a débuté sa carrière à seulement dix-sept ans, lorsqu'il a été découvert par l'humoriste Dennis Miller, qui l'a présenté à Lorne Michaels, producteur de l'émission la plus regardée des États-Unis, Saturday Night Live. Sandler a fait ses débuts comme auteur-compositeur en 1990, avant de rejoindre l'émission pour interpréter des chansons humoristiques telles que « The Chanukah Song » et « The Thanksgiving Song », devenues des incontournables des fêtes de fin d'année. En 1995, il a été renvoyé de SNL (un épisode qu'il a évoqué dans le monologue qui a inauguré sa carrière d'animateur en 2019), s'est réinventé en tant qu'humoriste, puis a attiré l'attention de la critique grâce à ses rôles dramatiques, obtenant finalement une nomination aux Golden Globes pour le film « Jay Kelly », dans lequel il partageait l'affiche avec George Clooney.

Malgré son succès à Hollywood, il n'a jamais oublié sa passion pour la musique et, d'après Gene Simmons dans une récente interview, il n'a jamais manqué un seul concert de Kiss. En fait, selon le bassiste, il a même eu une rencontre très rapprochée avec eux. C'était lors d'un événement caritatif organisé par Adam Sandler lui-même pour son anniversaire, où Kiss était l'invité d'honneur :

« Adam Sandler était sous la scène, sautant et s'amusant comme un vrai fan, et à un moment donné, il nous a demandé s'il pouvait chanter une chanson avec nous », a raconté Gene Simmons. « J'ai hoché la tête et je me suis dit : "Maintenant, je vais lui mettre ma langue dans la bouche." »

Adam Sandler a raconté dans un épisode du Conan O'Brien Show la terreur qu'il a ressentie en voyant la fameuse langue de Gene Simmons s'approcher de lui :

« Pendant que je chantais, je me suis dit : elle se rapproche, et elle est de plus en plus longue. Si je me souviens bien, il m'a léché la langue deux ou trois fois, mais j'ai géré ça comme un vrai homme ! »

Une anecdote légendaire sur l'un des symboles de l'univers absurde de Kiss :

« Je n'ai réalisé que j'avais une langue hors du commun que vers l'âge de treize ans », a déclaré Gene Simmons, qui l'aurait assurée pour un million de dollars. « On m'a demandé mille fois si je m'étais fait opérer pour l'allonger, mais elle est entièrement naturelle. Si ça avait été possible, je l'aurais fait tout de suite ! »

Cette histoire improbable reste aujourd'hui l'une des plus célèbres anecdotes de l'univers rock et démontre que, parfois, même les icônes du cinéma peuvent se retrouver face aux excès spectaculaires du rock'n'roll.