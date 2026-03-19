Kiss : Gene Simmons et Paul Stanley promettent un show d’avatars "époustouflant" !

Toujours plus grand, toujours plus spectaculaire : Kiss prépare un show d’avatars pour 2027 et annonce déjà vouloir dépasser la Sphere de Las Vegas.

Kiss ne compte pas disparaître avec la fin des tournées. Bien au contraire. Paul Stanley et Gene Simmons préparent un show d’avatars prévu pour 2027, avec une ambition claire : repousser les limites du spectacle rock. Inspiré par la technologie développée pour ABBA Voyage, ce projet permettra au groupe de continuer à assurer le show, sans être physiquement sur scène ! Pour Paul Stanley, la promesse est simple : offrir une expérience aussi réelle qu’un concert :

"Eh bien, le groupe continue. Sans les tournées, il y a tellement de choses en préparation. Ce spectacle d'avatars qui va avoir lieu à Vegas va époustoufler tout le monde. Ce n'est pas comme ce que certaines personnes ont appelé des hologrammes et tout ce genre de trucs expérimentaux et kitsch. Ce sera comme venir nous voir, nous. C'est aussi réel que je le suis, et je pense que ça va tout simplement époustoufler les gens. Et ça pousse le groupe encore plus loin."

Mais c’est surtout Gene Simmons qui a mis le feu aux poudres avec des déclarations cash. Selon lui, ce futur show dépassera tout ce qui existe aujourd’hui, y compris la Sphere de Las Vegas :

"Nous allons vous époustoufler d'une manière bien plus excitante que la Sphere. Les gens qui vont à Vegas pour voir un spectacle à la Sphere sont impressionnés par l'ampleur massive de tout. Il n'y a rien de mal avec la Sphere, je vais prendre le risque et m'assurer que les gens comprennent que ça va faire passer ça pour un pet de popcorn. Ce sera époustouflant."

Le frontman du groupe promet une expérience qui "attaquera les sens" : "Si vous voyez un dragon arriver pour vous emporter et qu'il crache du feu, il y aura du feu tout autour de vous, et vous sentirez la chaleur. Le feu, le soufre, le café, vous pourrez le sentir. Nous attaquons les sens au lieu de la réalité virtuelle, qui n'attaque que les yeux."

Comme souvent avec Kiss, tout semble pensé en grand : un déploiement mondial est déjà envisagé. Plus que jamais, le groupe américain prouve que le rock spectacle n’a pas dit son dernier mot, et qu’il pourrait bien entrer dans une nouvelle ère.