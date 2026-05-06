The Rolling Stones : du nouveau sur l’album Foreign Tongues avec des invités de marque et 2 singles déjà disponibles

Les Rolling Stones donnent des nouvelles de l'album Foreign Tongues avec les participations de Paul McCartney, Robert Smith et d'autres artistes d’exception, ainsi que la sortie des singles In The Stars et Rough and Twisted.

Le légendaire groupe britannique vient de passer à la vitesse supérieure. Si l'excitation autour de leur prochain opus, Foreign Tongues (sortie le 10 juillet), était déjà à son comble, le groupe vient de lâcher les détails qui changent tout : un casting de "guests" totalement fou et deux nouveaux titres pour nous faire patienter.

Des invités cinq étoiles pour un album déjà culte

Pour piloter ce projet, Mick et sa bande ont refait confiance au producteur Andrew Watt, déjà derrière le succès de Hackney Diamonds. Les Stones ont réuni la crème de la scène rock. On retrouvera dans ce prochain album Paul McCartney, l'éternel complice/rival des Beatles, mais aussi Robert Smith, la voix iconique de The Cure. S'ajoutent à ce line-up Chad Smith des Red Hot Chili Peppers et le légendaire Steve Winwood. "L’atmosphère dans la salle était si créative... tout le groupe était au top de sa forme", s'enthousiasme le bassiste Ronnie Wood. L'émotion sera aussi au rendez-vous avec la présence du regretté batteur Charlie Watts, capturé lors de l'un de ses derniers passages en studio avant sa disparition en 2021.

Deux singles à écouter dès maintenant

Pour nous donner un avant-goût de cette galette enregistrée en un mois chrono à Londres, le groupe libère aujourd'hui deux missiles sonores. D'un côté, "In The Stars", un morceau accrocheur et solaire, parfait pour le live. De l'autre, "Rough and Twisted", un titre au tempérament plus sauvage qui rappelle le meilleur du son Stones. "Nous avions 14 excellents morceaux et nous sommes allés aussi vite que possible", confie Mick Jagger, encore galvanisé par l'intensité des sessions aux studios Metropolis.

L'urgence rock au rendez-vous

Ce nouvel opus promet une vibe londonienne authentique, enregistrée dans l'urgence et la passion. Keith Richards souligne cette osmose retrouvée : beaucoup de titres ont été mis en boîte dès la première prise ! Si aucune tournée n'est prévue pour 2026 en raison de l'agenda de Keith, la puissance de ces deux premiers singles suffit à nous rassurer : les patrons du rock sont bel et bien de retour et ils n'ont pas l'intention de baisser le volume.