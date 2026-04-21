Robert Smith : Quand un accident de maquillage a façonné l’icône gothique de The Cure

Ce mardi 21 avril, Robert Smith souffle ses 67 bougies.

Ce mardi 21 avril, Robert Smith souffle ses 67 bougies. L’occasion parfaite de revenir sur une anecdote fondatrice de sa légende : celle d’un style devenu culte presque par accident, bien loin d’une stratégie d’image calculée.

Un maquillage de scène né de l’improvisation

À la fin des années 70 et au début des années 80, Robert Smith n’est pas encore l’icône gothique que l’on connaît aujourd’hui. À cette époque, The Cure est encore en pleine évolution artistique, oscillant entre post-punk brut et expérimentations plus mélodiques.

C’est sur scène que tout bascule.

Sans intention de créer un “personnage”, Smith commence à utiliser du maquillage noir et rouge de manière très spontanée : un trait de crayon, un excès de poudre, un regard accentué sous les lumières agressives des concerts. Rien de pensé comme une signature esthétique.

Mais quelque chose se produit : sous les projecteurs, ce maquillage improvisé transforme son visage en silhouette quasi irréelle, amplifiant l’émotion sombre de la musique.

De l’accident à l’identité visuelle

Ce qui n’était au départ qu’un geste de scène devient progressivement une marque de fabrique.

Sans plan marketing, sans concept visuel élaboré, Robert Smith voit son apparence devenir indissociable de The Cure. Le public, puis les médias, commencent à associer :

yeux soulignés de noir

chevelure massive et indomptable

pâleur presque spectrale

et une présence scénique mélancolique

à une nouvelle esthétique du rock : le futur goth rock.

Une icône malgré lui

Le plus intéressant dans cette histoire, c’est que Robert Smith a souvent expliqué en interview qu’il ne cherchait pas à construire une image.

Ce maquillage n’était pas un concept, mais une extension de l’instant, un outil de scène devenu identité visuelle.

Avec le temps, il est pourtant devenu l’un des visages les plus reconnaissables du rock britannique, influençant des générations entières d’artistes.

Un héritage toujours vivant

Aujourd’hui encore, cette esthétique continue de marquer la culture rock et alternative. Et pourtant, à la base, tout repose sur une simple série de gestes improvisés, répétés, amplifiés par la scène.

C’est peut-être là toute la force de Robert Smith : avoir transformé un “accident” en langage artistique durable, sans jamais complètement le contrôler.

En ce jour d’anniversaire, difficile de ne pas saluer cette trajectoire unique : celle d’un musicien qui, sans le vouloir, a contribué à dessiner l’un des visages les plus iconiques de la musique moderne.