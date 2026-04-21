Limp Bizkit : Fred Durst veut créer un festival pour les artistes boycottés !

Fred Durst, chanteur emblématique de Limp Bizkit, a récemment révélé travailler sur un projet pour le moins ambitieux

Fred Durst, chanteur emblématique de Limp Bizkit, a récemment révélé travailler sur un projet pour le moins ambitieux : un festival dédié aux artistes régulièrement exclus des grands événements et des cérémonies de remise de prix grand public.

L’icône du nu-metal a laissé entendre ses intentions en réagissant à une publication du rappeur Lil Wayne, lui-même certifié disque de diamant, sur le réseau X.

Lil Wayne dénonce son absence des grands festivals

Le 17 avril, Lil Wayne s’est exprimé avec une certaine amertume sur le fait d’être souvent ignoré par des événements majeurs comme Coachella ou les Grammy Awards, malgré son statut dans l’industrie.

Il écrivait notamment :

« C'est vraiment une leçon d'humilité quand des événements comme Coachella et les Grammys arrivent et que, comme toujours, je ne suis ni invité ni impliqué. J'apprécie la place que j'occupe dans ton cœur et ton esprit, car tu es cette leçon d'humilité intemporelle, et pour ça, je te remercie. Je ne suis rien sans toi. »

Un message qui a rapidement attiré l’attention de Fred Durst.

La réponse de Fred Durst : un festival alternatif en préparation ?

Le frontman de Limp Bizkit lui a répondu directement, en évoquant une idée qui pourrait bien bousculer les codes de l’industrie musicale :

« Organisons notre propre rassemblement d'expériences et notre propre événement de reconnaissance pour accueillir tous ceux qui n'ont pas été invités – j'ai quelques idées sur lesquelles je travaille depuis un certain temps maintenant – je serais ravi de développer si cela vous intéresse – je vous envoie des ondes positives »

Autrement dit, Durst imagine un événement pensé comme une alternative aux circuits traditionnels, où les artistes “snobés” ou marginalisés auraient enfin leur scène.

Un projet dans la continuité du nu-metal et des contre-cultures

Il est ironique de noter que cette idée arrive quelques jours après les déclarations de James “Munky” Shaffer, guitariste de Korn, qui a récemment évoqué la possibilité de relancer le mythique projet Family Values. Ce festival culte de la fin des années 90 et du début des années 2000 avait mélangé artistes nu-metal et rappeurs dans des shows devenus emblématiques.

Une idée qui s’inscrit dans une longue tradition

Le concept de Fred Durst n’est pas totalement nouveau dans l’histoire du rock. On pense notamment à Ozzfest, né après le refus de Lollapalooza de collaborer, jugeant le projet peu pertinent à l’époque. Ce refus avait poussé Sharon Osbourne à créer un festival devenu culte pour toute une génération de fans de metal.

Aujourd’hui encore, une relance de Ozzfest est envisagée pour 2027, preuve que ces contre-festivals ont toujours trouvé leur public.

Vers un “Loserville Festival” 2.0 ?

Enfin, les récents projets de tournées “Loserville” de Limp Bizkit, qui ont mis en avant des artistes comme Corey Feldman ou Riff Raff, souvent en marge des circuits mainstream, apparaissent presque comme un test grandeur nature.

Une manière pour Fred Durst de jauger l’intérêt du public pour ce type de proposition… avant peut-être de passer à une version encore plus ambitieuse.