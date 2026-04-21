Coachella : The Strokes au cœur d’une polémique après un message politique fort

The Strokes’ Julian Casablancas, photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

The Strokes continuent de faire parler d’eux.

The Strokes continuent de faire parler d’eux. Cinq ans après leur dernier album, le groupe new-yorkais s’apprête à signer un grand retour en studio avec un nouvel opus attendu pour le 26 juin prochain, suivi d’une tournée mondiale qui passera notamment par une date exceptionnelle à Paris en octobre 2026.

Mais avant même cette nouvelle ère, Julian Casablancas et sa bande ont déjà marqué les esprits — et déclenché une vive polémique — lors de leur passage à Coachella 2026.

Un set qui bascule dans le politique

Le 18 avril, sur la scène du célèbre festival californien, The Strokes ont livré une performance très attendue… rapidement éclipsée par un final particulièrement engagé. Pendant leur set, le groupe a diffusé une série de visuels à forte charge politique, visant notamment la CIA et plus largement le gouvernement américain.

Ces images, projetées sur les écrans géants du festival, ont surpris une partie du public et enflammé les réseaux sociaux.

Des images choc et des messages controversés

Parmi les éléments diffusés, on pouvait voir une photo de Martin Luther King Jr. accompagnée d’un texte affirmant :

« Le gouvernement américain a été reconnu coupable de son assassinat lors d’un procès civil »

Un message qui a immédiatement suscité des réactions, cette affirmation étant issue de lectures controversées et non d’un consensus historique ou judiciaire reconnu.

D’autres visuels ont également été projetés, notamment :

des images de décombres en Iran avec le texte « plus de 30 universités détruites en Iran »

une vidéo présentée comme montrant « la dernière université de Gaza » détruite par un missile

Ces séquences, particulièrement sensibles, ont renforcé la dimension politique du show et divisé le public entre soutien et incompréhension.

Une fin de concert brutale et silencieuse

Après ce montage visuel, l’écran est devenu noir sans transition. Le groupe a quitté la scène, laissant le public face à un silence inattendu après une prise de parole visuelle aussi lourde de sens.

En quelques heures, la performance est devenue virale, cumulant des millions de vues en ligne et relançant les débats autour de la place de la politique dans les festivals de musique.

Une tendance de fond dans les grands festivals

Ce moment s’inscrit dans une dynamique plus large : celle d’artistes utilisant de plus en plus les scènes de festivals internationaux pour porter des messages engagés.

Avec ce passage à Coachella, The Strokes rejoignent une liste croissante de groupes qui interrogent directement les politiques militaires occidentales et les conflits contemporains, quitte à bousculer les attentes d’un public venu avant tout pour la musique.

Entre retour très attendu, tournée mondiale et prise de position frontale, The Strokes semblent bien décidés à reprendre leur place… quitte à diviser profondément.