The Strokes de retour à Paris en 2026 pour leur tournée mondiale !

Le groupe mené par Julian Casablancas annonce un passage très attendu à Paris en octobre 2026, dans le cadre d’une nouvelle tournée mondiale.

The Strokes s’apprête à retrouver le public français avec un concert unique prévu le 22 octobre 2026 à l’Accor Arena de Paris. Cette date s’inscrit dans leur tournée mondiale "Reality Awaits The World 2026" et marquera leur retour dans la capitale après plus de six ans d’absence.

Ce retour s’accompagne d’une actualité chargée pour le groupe new-yorkais, qui a récemment dévoilé un nouveau single, "Going Shopping", et confirmé la sortie d’un nouvel album intitulé "Reality Awaits" prévu pour le 26 juin 2026. Porté par Julian Casablancas, le groupe devrait mêler sur scène les titres de ce futur album à des classiques emblématiques comme "Last Night" ou encore "Reptilia".

La billetterie s’annonce particulièrement disputée, avec des préventes qui ouvriront dès demain à 10h, suivies d’une mise en vente générale ce vendredi 17 avril. Un retour sur scène qui suscite déjà une forte attente, entre l’énergie des débuts du groupe et la curiosité autour de cette nouvelle ère musicale.