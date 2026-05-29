Noel Gallagher raconte sa première rencontre avec David Bowie : "Il est un peu vieux jeu"

La scène semble presque irréelle : d’un côté, Noel Gallagher, figure montante du rock britannique des années 90 avec Oasis. De l’autre, David Bowie, icône absolue déjà installée au panthéon de la musique mondiale.

La scène semble presque irréelle : d’un côté, Noel Gallagher, figure montante du rock britannique des années 90 avec Oasis. De l’autre, David Bowie, icône absolue déjà installée au panthéon de la musique mondiale.

Lors d’une rencontre dans les années 90, alors qu’Oasis commence tout juste à exploser, Bowie vient saluer le groupe et leur témoigner son intérêt pour leur musique. Un moment fort pour n’importe quel musicien… sauf que Noel Gallagher ne réagit pas vraiment comme un fan classique.

Une remarque qui a fait sourire Bowie

Selon Gallagher, la discussion aurait rapidement pris une tournure assez inattendue. Fidèle à son franc-parler légendaire, il aurait lâché à propos de Bowie qu’il le trouvait “un peu vieux jeu” sur certains aspects.

Une phrase osée, surtout adressée à une légende vivante du rock.

Mais là où l’histoire devient intéressante, c’est dans la réaction de Bowie : aucune colère, aucune tension. Simplement un sourire, et une discussion qui continue comme si de rien n’était. Une élégance qui contraste avec la spontanéité presque brutale de Noel à l’époque.

L’insolence typique de l’ère Oasis

Ce type d’anecdote résume parfaitement l’attitude d’Oasis dans les années 90 : une confiance presque démesurée, parfois perçue comme de l’arrogance, mais aussi une liberté totale face aux figures établies du rock.

Noel Gallagher lui-même reconnaîtra plus tard qu’il était impressionné par Bowie, mais qu’à cette époque, il se sentait porté par l’élan du succès d’Oasis, au point de se permettre ce genre de remarques sans filtre.

Une rencontre devenue culte

Avec le recul, cette anecdote est devenue presque symbolique : celle d’un jeune groupe en pleine ascension qui croise une légende absolue, et qui choisit de ne pas adopter une posture révérencieuse.

Et finalement, entre l’audace de Noel Gallagher et la classe de David Bowie, cette rencontre illustre parfaitement deux visions du rock : l’insolence et la légende, réunies dans un simple échange.