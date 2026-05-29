Thirty Seconds to Mars : Jared Leto veut révolutionner la vente de billets avec une méthode folle !

Le groupe de Jared Leto expérimente une nouvelle technologie de billetterie basée sur la reconnaissance de l’iris. Une initiative pensée pour lutter contre les bots... mais qui soulève déjà des questions sur l’utilisation des données biométriques.

Le groupe Thirty Seconds to Mars teste actuellement une nouvelle manière d’acheter des billets de concert. Pour accéder à certaines offres promotionnelles sur la tournée européenne de 2027, les fans devront passer par un système de reconnaissance biométrique basé sur le scan de l’iris ! Développée par la société Tools For Humanity, cofondée par Sam Altman, cette technologie utilise un appareil appelé "Orb" afin de créer un "World ID", une identité numérique censée prouver que l’utilisateur est un véritable humain et non un bot automatisé.

L’objectif affiché par Jared Leto et sa bande est clair : empêcher l'achat massif de billets par des programmes automatiques et lutter contre la revente à prix exorbitants :

"La musique live repose sur la connexion, l’énergie et le partage. Les fans attendent parfois des années pour vivre ces moments, et trop souvent, les bots arrivent avant eux. Nous voulions travailler avec World pour protéger l’expérience des fans et offrir aux vraies personnes une chance équitable d’en faire partie."

Grâce à ce partenariat avec la plateforme Concert Kit, certains billets "deux pour un" seront réservés aux détenteurs d’un "World ID" sur plusieurs dates européennes.

Si l’idée séduit une partie des fans lassés des files d’attente virtuelles saturées par les revendeurs, cette technologie soulève aussi de nombreuses interrogations autour des données biométriques et de la vie privée. Pour certains, scanner son iris afin d’obtenir un billet représente une évolution logique des systèmes de sécurité numériques, alors que pour d’autres, cela franchit une limite inquiétante.