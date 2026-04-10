Thirty Seconds to Mars annonce une tournée européenne "A Beautiful Lie vs This Is War", avec Paris au programme !

Le groupe de Jared Leto annonce une date unique en France dans le cadre d’une tournée européenne centrée sur les deux albums cultes "A Beautiful Lie" et "This Is War".

Thirty Seconds to Mars confirme son retour sur les scènes européennes avec un passage très attendu en France. Le groupe se produira le 26 avril 2027 à l'Accor Arena de Paris, dans le cadre de la tournée "A Beautiful Lie vs This Is War", conçue comme une célébration de deux albums majeurs de sa carrière : "A Beautiful Lie" et "This Is War". Le concept du show reposera sur une setlist construite autour des morceaux emblématiques de ces deux projets.

La tournée s’étendra sur 17 dates à travers l’Europe, avec un départ prévu à Lisbonne avant des étapes à Madrid, Berlin, Anvers, Paris, ou encore Londres, avant de se conclure en mai à Dublin. L’événement marquera également le retour sur scène de Jared Leto et Shannon Leto, accompagnés pour certaines dates de l’ancien membre Tomo Miličević, une présence particulièrement attendue par les fans fidèles du groupe.

Sortis respectivement en 2005 et 2009, "A Beautiful Lie" et "This Is War" ont joué un rôle central dans l’ascension internationale du groupe, avec des titres devenus incontournables comme "The Kill", "From Yesterday" ou "Kings and Queens". Près de vingt ans après leur sortie, ces albums continuent de marquer les générations, et cette tournée entend justement raviver cette période clé sur scène.