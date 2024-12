30 Seconds to Mars : Les 5 titres les plus marquants !

En ce 26 décembre, Jared Leto souffle ses 52 bougies. Pour fêter ça, retour sur 5 titres qui ont fait la carrière de son groupe 30 Seconds to Mars.

En ce 26 décembre, Jared Leto souffle ses 52 bougies. L’éternel frontman de 30 Seconds to Mars, connu pour son talent à la fois d’acteur et de musicien, continue d’inspirer des millions de fans à travers le monde. Pour célébrer cet anniversaire, revenons sur cinq titres emblématiques qui ont forgé l’héritage du groupe.

1. "The Kill (Bury Me)" (2005)

À jamais associé à l’âge d’or du groupe, ce morceau issu de A Beautiful Lie a propulsé 30 Seconds to Mars sur la scène internationale. Avec des paroles introspectives explorant la lutte personnelle et la rédemption, « The Kill » est à la fois brut et poignant. Son clip évoquant The Shining a renforcé l’image créative et audacieuse du groupe.

2. "Kings and Queens" (2009)

Hymne épique tiré de This Is War, « Kings and Queens » capture un sentiment d’universalité et de transcendance. Les chœurs grandioses et l’énergie cinématique du morceau en font un incontournable des concerts. C’est une ode à la puissance collective et au courage face aux défis.

3. "Closer to the Edge" (2010)

Toujours issu de l’album This Is War, ce titre incarne une énergie frénétique et une soif de vivre pleinement. Avec son message affirmatif, « Closer to the Edge » est devenu un hymne de rébellion et de liberté pour les fans, illustrant à merveille l’esprit aventureux du groupe.

4. "Up in the Air" (2013)

Avec Love Lust Faith + Dreams, 30 Seconds to Mars s’aventurait dans de nouvelles sphères artistiques, et « Up in the Air » en est l’illustration parfaite. Ce morceau électro-rock capture une tension entre passion et chaos, soulignée par des rythmes envoûtants et une production sophistiquée.

5. "Walk on Water" (2018)

Premier single de l’album America, « Walk on Water » marque une évolution dans le son du groupe, combinant éléments électroniques et rock. Le morceau explore des thèmes de persévérance et de foi en soi, résonnant fortement dans un monde en constante mutation.