Pink Floyd : Dick Parry, le saxophoniste à l'origine des chefs-d'œuvre du groupe décède à l’âge de 83 ans ! David Gilmour lui rend hommage

Le musicien s’est éteint à l’âge de 83 ans, laissant derrière lui un héritage musical immense qui continuera d’émouvoir des générations de fans à travers le monde.

La planète rock est en deuil. Le monde de la musique pleure la disparition de Dick Parry, le légendaire saxophoniste britannique qui a contribué à rendre inoubliables certains des morceaux les plus emblématiques de Pink Floyd. Le musicien s’est éteint à l’âge de 83 ans, laissant derrière lui un héritage musical immense qui continuera d’émouvoir des générations de fans à travers le monde.

L’annonce de son décès a été faite dans un hommage bouleversant publié sur les réseaux sociaux par David Gilmour. Le guitariste a évoqué avec émotion celui qu’il considérait comme un ami de toujours. Les deux artistes se connaissaient depuis l’adolescence, à l’époque où ils jouaient ensemble dans de petits groupes de la région de Cambridge, bien avant que Gilmour ne rejoigne Pink Floyd à la fin des années 1960.

Le saxophoniste derrière les plus grands classiques de Pink Floyd

Né en 1942 à Kentford, dans le Suffolk, Dick Parry a marqué de son empreinte deux albums cultes de l’histoire du rock : The Dark Side of the Moon et Wish You Were Here. Grâce à son saxophone au son immédiatement reconnaissable, il a offert certains des passages les plus mythiques du rock progressif.

Impossible d’évoquer son héritage sans penser au solo légendaire de “Money”, devenu l’un des moments les plus iconiques de la discographie du groupe. Son jeu habite également l’intensité émotionnelle de “Shine On You Crazy Diamond”, où le saxophone de Parry semble dialoguer avec la guitare de David Gilmour dans un crescendo d’une rare poésie sonore. Des titres comme “Us and Them” ou encore “Wish You Were Here” portent eux aussi l’empreinte indélébile de son talent.

Une collaboration fidèle jusqu’aux années 1990

Mais la collaboration entre Dick Parry et Pink Floyd ne s’est pas arrêtée à l’âge d’or du groupe. Malgré les tensions internes ayant conduit à la séparation entre David Gilmour et Roger Waters, le saxophoniste a continué à travailler avec le groupe. En 1994, il participe notamment à l’album The Division Bell, en jouant sur le morceau “Wearing the Inside Out”, avant de rejoindre la tournée mondiale qui suivra.

Une carrière riche entre rock, blues et jazz

Au-delà de Pink Floyd, Dick Parry a construit une carrière riche mêlant rock, blues et jazz. Le musicien a collaboré avec de nombreux artistes prestigieux comme Rory Gallagher, John Entwistle ou encore le bluesman américain Lightnin' Slim.

Dans son hommage, David Gilmour a rappelé combien le son du saxophone de Dick Parry était reconnaissable entre mille et représentait une signature musicale d’une immense beauté, connue de millions de personnes. Une définition parfaite pour résumer la carrière d’un musicien qui, sans jamais être un membre officiel de Pink Floyd, aura pourtant participé à façonner le son de certains des albums les plus vendus et les plus admirés de l’histoire du rock.