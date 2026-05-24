Bob Dylan : L'histoire du morceau "Like a Rolling Stone" considéré comme l'une des plus grandes chansons de tous les temps

À l’occasion de son anniversaire ce dimanche 24 mai, retour sur un moment charnière de l’histoire du rock : la naissance de "Like a Rolling Stone", morceau culte de Bob Dylan, souvent cité comme l’une des plus grandes chansons de tous les temps.

À l’occasion de son anniversaire ce dimanche 24 mai, retour sur un moment charnière de l’histoire du rock : la naissance de "Like a Rolling Stone", morceau culte de Bob Dylan, souvent cité comme l’une des plus grandes chansons de tous les temps.

Une chanson née d’un basculement radical

En 1965, Dylan est déjà une figure majeure de la scène folk américaine. Mais il s’apprête à provoquer un séisme culturel. Jusqu’ici, il incarne la protest song, la guitare acoustique et les textes engagés.

Tout change avec "Like a Rolling Stone".

Le morceau naît d’une période de transition personnelle : Dylan vient de revenir d’une tournée éprouvante et cherche à casser les codes. Selon les récits de studio, la chanson aurait émergé d’un long brouillon poétique initialement destiné à devenir un texte satirique… avant de se transformer en un cri électrique.

Une révolution sonore en studio

Lors des sessions de l’album Highway 61 Revisited, Dylan entre en studio avec une idée floue : faire quelque chose de plus grand, plus fort, plus libre.

Le producteur Tom Wilson pousse alors le projet vers une direction inattendue : une version rock électrique, portée par un orgue massif et une batterie insistante.

Résultat : une chanson de plus de six minutes, totalement hors format pour l’époque.

Le choc du public et des radios

À sa sortie, "Like a Rolling Stone" bouleverse tout.

Les radios refusent de diffuser un morceau aussi long

Les puristes folk crient à la trahison

Le public, lui, est divisé… mais fasciné

C’est pourtant ce titre qui va propulser Dylan dans une autre dimension artistique, celle du rock moderne, bien plus libre et expérimental.

Un texte devenu légende

Ce qui frappe encore aujourd’hui, c’est la puissance des paroles.

La chanson raconte la chute d’une jeune femme issue de la haute société, contrainte de survivre dans un monde qu’elle méprisait.

Avec des phrases comme “How does it feel?”, Dylan impose un style nouveau : poétique, ironique, frontal.

Un tournant pour toute la musique rock

L’impact de "Like a Rolling Stone" dépasse largement Dylan.

Des groupes comme The Beatles s’en inspireront dans leur évolution sonore, tout comme des artistes majeurs tels que Bruce Springsteen.

La chanson ouvre la voie à :

des morceaux plus longs

des textes plus littéraires

une liberté totale en studio

Elle devient une référence absolue du rock moderne.

Une chanson toujours vivante

Aujourd’hui encore, "Like a Rolling Stone" est régulièrement classée parmi les meilleures chansons de l’histoire de la musique.

Elle reste surtout un symbole : celui du moment où le rock a cessé d’être un simple divertissement pour devenir un art majeur.

Un demi-siècle plus tard, le morceau n’a rien perdu de sa force. Et à chaque écoute, il rappelle pourquoi Bob Dylan a changé à jamais la musique populaire.