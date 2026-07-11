Bob Dylan : L'histoire de "Self Portrait", l'album le plus controversé du chanteur

Bob Dylan n’a jamais été un artiste prévisible. Mais lorsqu’il publie "Self Portrait" en juin 1970, le chanteur provoque un véritable séisme dans le monde du rock.

Bob Dylan n’a jamais été un artiste prévisible. Mais lorsqu’il publie "Self Portrait" en juin 1970, le chanteur provoque un véritable séisme dans le monde du rock. Attendu au tournant après une série d’albums devenus mythiques, Dylan livre un double disque déroutant, mélangeant reprises, morceaux live, orchestrations country et chansons inédites. Résultat : une polémique qui traverse encore aujourd’hui l’histoire de la musique.

Retour sur l’histoire de "Self Portrait", l’album le plus controversé de Bob Dylan.

Un contexte explosif

À la fin des années 1960, Bob Dylan est considéré comme l’une des figures les plus importantes du rock et de la folk. Des albums comme "Highway 61 Revisited", "Blonde on Blonde" ou "Nashville Skyline" ont fait de lui une référence absolue dans le rock et la musique américaine.

Le public s’attend alors à un nouveau chef-d’œuvre. Mais Dylan, lassé de son statut de porte-parole d’une génération, semble vouloir brouiller les pistes.

Un album déroutant dès la première écoute

Sorti le 8 juin 1970, "Self Portrait" est un double album de 24 titres. On y trouve :

des reprises de standards folk et country

et des chansons traditionnelles

des enregistrements live

quelques compositions originales

Le disque surprend immédiatement par son absence de direction claire. Certains morceaux sont très orchestrés, d’autres plus dépouillés, donnant une impression de collage musical volontairement chaotique.

La critique la plus célèbre du rock

La réception est extrêmement violente. Dans le magazine Rolling Stone, le critique Greil Marcus publie une chronique devenue légendaire, ouverte par une phrase restée dans l’histoire :

« What is this shit? »

Cette réaction symbolise le rejet massif de "Self Portrait", considéré à l’époque comme un disque raté, incohérent et loin du niveau attendu d’un artiste comme Bob Dylan.

Un sabotage volontaire ?

Avec le temps, une lecture différente apparaît. Certains spécialistes estiment que Dylan aurait volontairement livré un album déroutant pour se détacher de son image de figure mythique du rock et de la folk music.

Plutôt que de répondre aux attentes du public, il aurait choisi de casser son propre mythe, en proposant une œuvre fragmentée et presque provocatrice.

Des titres réhabilités avec le temps

Malgré sa réputation difficile, "Self Portrait" contient plusieurs morceaux aujourd’hui mieux considérés :

"All the Tired Horses"

"Wigwam"

"Days of ’49"

la reprise de "The Boxer" de Simon & Garfunkel

En 2013, la sortie de "Another Self Portrait", une compilation de sessions alternatives, a même contribué à réévaluer cette période de la carrière de Dylan.

Une œuvre essentielle malgré la controverse

"Self Portrait" n’est pas forcément un album grand public ni un sommet artistique dans la discographie de Bob Dylan. Mais il reste une pièce importante de son parcours, révélant un artiste en rupture avec son image.

Plus qu’un simple album controversé, "Self Portrait" est devenu un symbole : celui d’un musicien qui a toujours refusé d’être enfermé dans les attentes du public et de la critique, quitte à provoquer un scandale dans l’histoire du rock.