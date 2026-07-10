Pink Floyd : Le soir où Roger Waters et David Gilmour se sont retrouvés sur scène pour un moment historique

Le 10 juillet 2010, les fans de Pink Floyd ont assisté à un événement aussi rare qu’émouvant. À Oxford, en Angleterre, les deux figures emblématiques du groupe, Roger Waters et David Gilmour, se sont retrouvées côte à côte sur scène lors d’une soirée caritative organisée par la Hoping Foundation. Un moment exceptionnel, marqué par la réconciliation artistique de deux légendes longtemps séparées par des tensions personnelles et créatives.

Cette apparition commune était d’autant plus symbolique que Waters et Gilmour n’avaient plus partagé véritablement la scène depuis de nombreuses années. Leur relation avait été profondément marquée par les conflits qui avaient suivi la fin de l’âge d’or de Pink Floyd, notamment après le départ de Roger Waters en 1985. Pourtant, le temps d’une soirée, les désaccords ont laissé place à la musique.

Un duo légendaire autour des grands classiques de Pink Floyd

Devant un public privilégié réuni pour soutenir la Hoping Foundation, les deux musiciens ont offert plusieurs titres devenus immortels dans l’histoire du rock. Le moment le plus attendu fut évidemment leur interprétation de "Wish You Were Here", l’un des morceaux les plus emblématiques de Pink Floyd, une chanson dont les paroles résonnaient particulièrement dans ce contexte de retrouvailles.

Le duo a également repris "Comfortably Numb", chef-d’œuvre de l’album The Wall (1979), permettant aux spectateurs de retrouver l’alchimie unique entre la voix grave et engagée de Waters et les solos de guitare mélodiques de Gilmour.

La soirée s’est poursuivie avec "Another Brick In The Wall Part 2", autre monument du répertoire de Pink Floyd, avant une surprise plus inattendue : "To Know Him Is To Love Him", une reprise de la chanson écrite par Phil Spector et popularisée à l’origine par son groupe The Teddy Bears en 1958.

Une parenthèse de paix dans l’histoire de Pink Floyd

Cette rencontre n’était pas une reformation officielle de Pink Floyd, mais plutôt un geste d’amitié et de solidarité autour d’une cause importante. Elle restera néanmoins comme l’un des rares moments où Roger Waters et David Gilmour ont accepté de partager à nouveau la lumière.

Quelques années plus tôt, en 2005, les deux hommes s’étaient déjà retrouvés avec Nick Mason et Richard Wright pour le concert Live 8 à Londres, marquant la dernière apparition publique du groupe au complet. Mais cette soirée d’Oxford en 2010 possédait une dimension différente : plus intime, plus personnelle, presque comme un rappel de l’incroyable connexion musicale qui avait donné naissance aux albums mythiques de Pink Floyd.

Plus qu’un simple concert caritatif, cette soirée restera comme un symbole : malgré les conflits et les années de séparation, certaines chansons continuent de réunir ceux qui les ont créées. Ce soir-là, Roger Waters et David Gilmour ont prouvé que la magie de Pink Floyd était toujours bien vivante.