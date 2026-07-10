The Rolling Stones : Un show incroyable à Londres pour lancer le nouvel album "Foreign Tongues"

Les Rolling Stones ont une nouvelle fois prouvé qu’ils savaient créer l’événement.

Les Rolling Stones ont une nouvelle fois prouvé qu’ils savaient créer l’événement. Pour annoncer l’arrivée de leur nouvel album « Foreign Tongues », le groupe légendaire britannique a offert un spectacle grandiose au cœur de Londres, avec un impressionnant show de drones au-dessus de la Tamise.

Pendant plusieurs minutes, le ciel londonien s’est transformé en véritable scène de rock aérien, avec des milliers de lumières dessinant l’univers visuel du nouvel opus des Stones. Une manière spectaculaire pour Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood de célébrer cette nouvelle étape d’une carrière déjà entrée dans l’histoire de la musique.

Mais l’événement ne s’est pas limité à cette performance technologique. Les Rolling Stones ont également dévoilé un casting exceptionnel d’invités présents sur « Foreign Tongues ». Le disque réunit plusieurs figures majeures du rock et de la musique internationale, avec notamment Paul McCartney, Robert Smith de The Cure, Steve Winwood et Chad Smith des Red Hot Chili Peppers.

Produit par Andrew Watt, cet album s’inscrit dans la continuité du retour en force du groupe après « Hackney Diamonds », sorti en 2023. Les Stones continuent ainsi de repousser les frontières de leur propre légende, en mélangeant leur identité blues-rock historique avec de nouvelles collaborations.

Avec ce lancement spectaculaire dans la capitale britannique, les Rolling Stones rappellent qu’après plus de six décennies de carrière, ils restent capables de rassembler les générations et de faire vibrer le monde entier. « Foreign Tongues » apparaît déjà comme un nouveau chapitre majeur de l’histoire du groupe, porté par une ambition toujours intacte : faire vivre le rock’n’roll sous toutes ses formes.