The Rolling Stones : Retour sur les derniers jours de Brian Jones avant sa mort

Au cœur de l’été 1969, le destin tragique de Brian Jones reste l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire du rock.

Au cœur de l’été 1969, le destin tragique de Brian Jones reste l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire du rock. Fondateur et multi-instrumentiste visionnaire de The Rolling Stones, il est alors déjà en marge du groupe qu’il a contribué à créer. Ses derniers jours sont marqués par l’isolement, les excès et une santé fragile qui ne cesse de se dégrader.

Un fondateur en perte de repères

The Rolling Stones traversent à la fin des années 60 une période de transition. Mick Jagger et Keith Richards prennent progressivement le contrôle artistique du groupe, tandis que Brian Jones, lui, s’enfonce dans une spirale personnelle difficile.

Musicien brillant et expérimental, il avait pourtant façonné le son des débuts du groupe grâce à sa maîtrise de nombreux instruments (guitare slide, sitar, marimba…). Mais en 1968, ses problèmes de drogue et ses tensions internes avec les autres membres le mettent progressivement à l’écart.

L’exclusion du groupe et l’isolement

En juin 1969, la décision tombe : Brian Jones est officiellement renvoyé des Rolling Stones. Un coup dur pour celui qui avait fondé le groupe en 1962. Il tente alors de rebondir, de lancer de nouveaux projets musicaux, mais sa réputation et sa santé rendent tout difficile.

Il se retire dans sa propriété de Cotchford Farm, une maison chargée d’histoire (anciennement celle de l’auteur de Winnie l’Ourson). Là, il reçoit peu de visiteurs et vit dans une forme de solitude croissante.

Une spirale autodestructrice

Durant ses derniers jours, Brian Jones alterne entre périodes de lucidité et dérives liées à l’alcool et aux substances. Plusieurs témoins de l’époque évoquent un musicien affaibli, physiquement diminué, mais toujours animé par des éclairs de créativité.

Le 2 juillet 1969, il est retrouvé mort dans sa piscine à Cotchford Farm. Il n’a que 27 ans. Les circonstances exactes de sa mort restent entourées de mystère, officiellement attribuée à une noyade accidentelle, mais longtemps sujettes à spéculations.

Une légende du rock figée à jamais

Avec la disparition de Brian Jones, le rock perd l’un de ses esprits les plus inventifs. Son rôle dans la construction du son des Rolling Stones est aujourd’hui largement reconnu, même s’il a longtemps été éclipsé par la suite de l’histoire du groupe.

Plus qu’un simple membre fondateur, il incarne la fragilité derrière le mythe du rock star : génie précoce, ascension fulgurante, puis chute brutale.

Un héritage toujours vivant

Aujourd’hui encore, Brian Jones reste une figure fascinante du rock des années 60. Son influence se ressent dans l’expérimentation sonore des The Rolling Stones, mais aussi chez de nombreux artistes qui ont suivi.

Son histoire, tragique et mystérieuse, continue d’alimenter la légende d’un groupe devenu mythique… et d’un musicien resté à jamais à la frontière entre génie et disparition précoce.